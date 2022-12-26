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تفاعل معها الأهالي وخرجوا للتنزه

شاهد.. الثلوج تكسو جبل اللوز حلة بيضاء

2022-12-26 الساعة 12:37
شاهد.. الثلوج تكسو جبل اللوز حلة بيضاء
المواطن - فريق التحرير

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وثق مقطع فيديو متداول، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تساقطاً كثيفاً للثلوج على جبل اللوز في منطقة تبوك، خلال الساعات الماضية.

 

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أمطار رعدية وسماء غائمة ورياح نشطة على 10 مناطق

وأظهرت مقاطع فيديو، رصدتها صحيفة “المواطن”، تساقط الثلوج على جبل اللوز في تبوك، وسط تفاعل من الأهالي الذين خرجوا للاستمتاع بالأجواء والثلوج.

توقعات حالة الطقس

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة ماتزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة قد تصل إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف وتبوك.

أمطار رعدية

ولا يستبعد تساقط للثلوج الخفيفة على أجزاء من تلك المناطق، كما يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة تمتد إلى أجزاء من مناطق حائل، القصيم، الرياض والشرقية، كما لا يستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق.

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