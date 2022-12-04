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استعدادًا لـ كوريا الجنوبية

شاهد.. مهارات نجوم السامبا بالتدريبات في حضور نيمار

2022-12-04 الساعة 1:42
شاهد.. مهارات نجوم السامبا بالتدريبات في حضور نيمار
المواطن - عاطف عبداللطيف

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شهدت تدريبات المنتخب البرازيلي الأول لكرة القدم (السامبا) فاصلاً مهارياً من فنون السليساو وإبداعات الساحرة المستديرة، مساء أمس السبت، في حضور النجم نيمار دا سيلفا الذي شارك في التدريبات مع زملائه وسط فرحة اللاعبين بوجوده وشفائه من الإصابة التي ألمت به في مباريات دور المجموعات بمونديال 2022.

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عودة نيمار

وشارك النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا في تدريبات منتخب السامبا استعدادًا لمواجهة كوريا الجنوبية المقرر لها غدًا الاثنين في العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة والدوحة ضمن مباريات دور الـ16 بكأس العالم.

مران قوي

ونشر حساب منتخب البرازيل عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، اليوم الأحد، فيديو بثته قنوات الكاس القطرية، لتدريبات الفريق بملعب النادي العربي القطري ومشاركة نيمار بعد تحسن حالته من الإصابة التي لحقت به مؤخرًا في دور المجموعات بالمونديال.

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