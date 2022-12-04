شاهد.. مهارات نجوم السامبا بالتدريبات في حضور نيمار

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شهدت تدريبات المنتخب البرازيلي الأول لكرة القدم (السامبا) فاصلاً مهارياً من فنون السليساو وإبداعات الساحرة المستديرة، مساء أمس السبت، في حضور النجم نيمار دا سيلفا الذي شارك في التدريبات مع زملائه وسط فرحة اللاعبين بوجوده وشفائه من الإصابة التي ألمت به في مباريات دور المجموعات بمونديال 2022.
وشارك النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا في تدريبات منتخب السامبا استعدادًا لمواجهة كوريا الجنوبية المقرر لها غدًا الاثنين في العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة والدوحة ضمن مباريات دور الـ16 بكأس العالم.
حساب منتخب #البرازيل @CBF_Futebol ينشر فيديو لتدريبات الفريق بملعب النادي العربي ومشاركة #نيمار بعد تحسّن حالته #كاس_العالم_قطر_2022 | #FIFAWorldCup #Qatar2022
— قنوات الكاس (@alkasschannel) December 4, 2022
ونشر حساب منتخب البرازيل عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، اليوم الأحد، فيديو بثته قنوات الكاس القطرية، لتدريبات الفريق بملعب النادي العربي القطري ومشاركة نيمار بعد تحسن حالته من الإصابة التي لحقت به مؤخرًا في دور المجموعات بالمونديال.