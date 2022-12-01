أكد مدير توقعات الطقس والمناخ في الأرصاد حمزة كومي، أن شتاء هذا العام سيشهد غزارة في الأمطار.

وتوقع كومي خلال مداخلة هاتفية عبر قناة الإخبارية، اليوم الخميس، أن يشهد شهرا ديسمبر ويناير أكثر الفترات خفض لدرجات الحرارة.

ولفت مدير توقعات الطقس والمناخ إلى أن الجهات الحكومية تتأهب للاستعداد مع الحالة المطيرة التي تشهدها الممكلة، وتناشد المواطنين بتوخي الحذر لسلامتهم.

وقال كومي إنه من المتوقع أن تشهد الأيام المقبلة حالات مطرية متتابعة خلال شهري ديسمبر ويناير، مناشدًا بتوخي الحذر.