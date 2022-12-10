شجار عنيف بين لاعبي هولندا والأرجنتين

دخل مجموعة كبيرة من لاعبي هولندا والأرجنتين في شجار عنيف بينهم وذلك عند حلول الدقيقة الـ88 من عمر الشوط الثاني من الوقت الأصلي للمباراة بين الفريقين.

سبب شجار لاعبي هولندا والأرجنتين

وحدث الشجار بعد تدخل عنيف من لاعب الأرجنتين، لياندرو باريديس على المدافع الهولندي ناثان آكي ثم سدد الأول الكرة تجاه مقاعد بدلاء لاعبي المنتخب الهولندي، مما جعل لاعبي هولندا يحتجون ويتجهون لمحاولة العراك مع باريديس وتدخل لاعبي الأرجنتين لحماية الأخير.

وكان المنتخب الأرجنتيني تقدم بهدفين عبر مونيا وليونيل ميسي في الدقيقتين الـ35 والـ73، ثم عاد المنتخب الهولندي وسجل هدفين عبر اللاعب فاوت فيخهورست في الدقيقتين الـ83 والـ98.

الفائز من مباراة هولندا والأرجنتين سوف يتقابل مع المنتخب الكرواتي في دور نصف النهائي من بطولة كأس العالم 2022 في قطر.