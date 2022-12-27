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احتجاجًا على حظر تعليم النساء 

شجاعة غير عادية.. فتاة تقف وحيدة وسط الثلوج في وجه طالبان 

2022-12-27 الساعة 6:24
شجاعة غير عادية.. فتاة تقف وحيدة وسط الثلوج في وجه طالبان 
المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

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وقفت فتاة أفغانية لم تتعد 18 عامًا، في وجه طالبان وسط البرد والثلوج، لتحتج أمامهم على القرار الخاص بحظر التعليم للنساء، الأمر الذي وصفته الصحف الغربية بالشجاعة النادرة والجرأة غير العادية.

وبحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية، تعرضت الطالبة لاستهزاء وإهانات من عناصر طالبان عندما نظمت الاحتجاج الفردي ضد حظر التحاق النساء بالجامعة.

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فخر وقوة

وقالت الفتاة التي تُدعى مروة، لوكالة فرانس برس: للمرة الأولى في حياتي، شعرت بالفخر والقوة لأنني كنت أقف ضدهم وأطالب بحق منحنا إياه الله.

وعلى الرغم من أن المشاركين والمشاركات في الاحتجاجات يواجهون خطر الاعتقال والعنف والوصمة الاجتماعية، إلا أن مروة أصرت على أن تواجه الخطر في سبيل المطالبة بحقها.

وتُعد الاحتجاجات التي تقودها النساء نادرة بشكل عام في أفغانستان لاسيما منذ عودة طالبان واعتقال ناشطات أساسيات بشكل مستمر.

شجاعة غير عادية.. فتاة تقف وحيدة وسط الثلوج في وجه طالبان  (1)

وصوّرت شقيقة مروة مقطع الفيديو للاحتجاج الصامت بهاتف من سيارة بينما كانت مروة ترفع ملصقًا على بعد أمتار قليلة من مدخل حرم جامعة كابول، أكبر وأعرق مؤسسة في أفغانستان.

وحملت مروة بشجاعة لافتة كُتب عليها اقرأ، وأضافت: قال لي الأمن كلمات سيئة ومهينة، لكني بقيت هادئة، أردت أن أظهر أن قوة فتاة أفغانية واحدة يمكنها أن تكون مؤثرة، وأن حتى الشخص الواحد يمكنه الوقوف في وجه القمع.

وقالت مروة: عندما ترى أخواتي الأخريات أن فتاة عزباء وقفت ضد طالبان، فإن ذلك سيساعدهن على النهوض والرفض.

شجاعة غير عادية.. فتاة تقف وحيدة وسط الثلوج في وجه طالبان  (1)

موجة غضب دولي

وبسبب القرارات القمعية الأخيرة على النساء، مثل حظر التعليم الجامعي للنساء ومنعهن من العمل في منظمات أجنبية، واجهت الحركة موجة من الغضب الدولي.

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