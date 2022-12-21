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بعد تألقه في مونديال 2022

شرط يفصل أوناحي عن البريميرليج

2022-12-21 الساعة 4:11
شرط يفصل أوناحي عن البريميرليج
المواطن - فريق التحرير

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اقترب نجم فريق آنجيه الفرنسي، المغربي الدولي عز الدين أوناحي من الانتقال إلى الدوري الإنجليزي لكرة القدم بعد تألقه اللافت ضمن منافسات كأس العالم 2022.

أوناحي يقترب من البريميرليج

وأشارت صحيفة “ليكيب” الفرنسية، إلى أن نادي ليستر سيتي الإنجليزي استفسر عن إمكانية ضم عز الدين أوناحي، وقدم عرضًا ماليًا بقيمة 45 مليون يورو لانتقاله إلى البريميرليج.

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عز الدين أوناحي
اللاعب المغربي – المصدر fifa

ولفتت إلى أن نادي آنجيه الفرنسي، لا يمانع بيع النجم المغربي، إلا أنه اشترط على إدارة ليستر سيتي الإنجليزي، الاحتفاظ باللاعب على سبيل الإعارة حتى نهاية منافسات الموسم الرياضي الجاري.

وأضافت “ليكيب”: “أيام أوناحي وزميله سفيان بوفال باتت معدودة للغاية داخل النادي الفرنسي، الذي يحاول الاستفادة من العروض المقدمة لهما للخروج من أزمة مالية خانقة”.

عز الدين أوناحي
اللاعب المغربي – المصدر @fifaworldcup_ar

التألق في المونديال

وخطف عز الدين أوناحي الأنظار في مونديال قطر 2022، ليكون من أبرز اللاعبين في البطولة، والتي انتهت باحتلال منتخب المغرب الأول لكرة القدم المركز الرابع في إنجاز غير مسبوق للمنتخبات العربية والإفريقية.

عز الدين أوناحي
اللاعب المغربي – المصدر @SEFutbol

وأكدت تقارير عالمية خلال الفترة الماضية، أن نادي برشلونة الإسباني يسعى للتعاقد مع اللاعب المغربي صاحب الـ22 عامًا في الميركاتو الشتوي.

كما نال اللاعب المغربي إشادة عالمية، بسبب مستواه في المونديال، حيث أثنى مدرب إسبانيا الأول لكرة القدم، لويس إنريكي بأدائه بعد مباراة المنتخبين في دور الـ16، مؤكدًا أنه تفاجأ بالمستوى والمجهود الكبير الذي يُقدمه.

عز الدين أوناحي
اللاعب المغربي – المصدر @SEFutbol

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