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للعمل في عدة تخصصات

شركة أرامكو تعلن عن وظائف شاغرة

2022-12-18 الساعة 2:05
شركة أرامكو تعلن عن وظائف شاغرة
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت شركة أرامكو السعودية للنفط والغاز (Aramc)، عبر موقعها الرسمي (بوابة التوظيف) عن توفر وظائف شاغرة، في عدة تخصصات وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية:

  1. كاتب أعمال
  2. محلل تقارير الأعمال
  3. التخطيط المالي وإدارة الأداء
  4. محلل أمن المعلومات III
  5. مصمم جرافيك
  6. محلل التخطيط المالي وإدارة الأداء
  7. مستشار وظيفي
  8. محلل التخطيط المالي وإدارة الأداء
  9. مهندس إدارة مكامن النفط
  10. رئيس الوقود منخفض الكربون
  11. مهندس إدارة مكامن النفط
  12. مهندس
  13. أخصائي اقتصاديات البترول
  14. مهندس بترول
  15. عالم مختبر
  16. مهندس بترول
  17. مهندس
  18. أخصائي نظام استكشاف UR
  19. محلل إدارة أداء التخطيط الأول
  20. مهندس عملية
  21. أخصائي تنفيذ وتطوير المعاملات
  22. مهندس تعلم الآلة
  23. وغيرها

طريقة التقديم:

– للتقديم والاطلاع على بقية المجالات المختلفة والشروط والمتطلبات والمهام الوظيفية:

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