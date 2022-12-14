شركة البحر الأحمر توقع اتفاقية لتشييد مجمع سكني متكامل في العلا

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أعلنت شركة البحر الأحمر العالمية عن توقيع عقد مع الهيئة الملكية لمحافظة العلا لتشييد مجمع سكني متكامل في محافظة العلا.
وبحسب موقع تداول، يهدف هذا العقد إلى تصميم وتصنيع وتوريد وتركيب مبانٍ مُسبقة الصنع ذات مواصفات عالية تتضمن وحدات سكنية مؤثثة بالكامل ومبنى رياضيًا ومباني إدارية ومطعمًا ومنطقة استقبال، وذلك ضمن مشروع تشييد مجمع متكامل للهيئة الملكية لمحافظة العلا لتلبية الاحتياجات السكنية لأحد مشاريع الهيئة الاستراتيجية.
وأضافت الشركة أن مدة العقد 12 شهرًا، ويتمثل الأثر المالي في تحقيق إيرادات وأرباح اعتبارًا من الربع الأول للعام 2023م، مؤكدة عدم وجود أطراف ذات علاقة ضمن التعاقد.
يذكر أن شركة البحر الأحمر العالمية تعتبر من الشركات السعودية الرائدة في مجال توفير حلول إنشائية وبناء مجمعات إدارية وسكنية ومستشفيات ميدانية ذات جودة عالية وفي فترات وجيزة جدًا وتأسيس البنية التحتية اللازمة وذلك لمختلف القطاعات، إضافة إلى تشغيلها وتوفير جميع المتطلبات المعيشية للنزلاء خلال فترة استخدامها من طاقة كهربائية ومياه نقية وتموين غذائي ومعالجة لمياه الصرف الصحي.
وتستخدم الشركة منتجات محلية ذات جودة عالية وتصنيع الوحدات مُسبقة الصنع في مصانعها المحلية والإقليمية والعالمية لتلبية المتطلبات الإسكانية وخدمات الإعاشة والخدمات الغذائية لمختلف المشاريع الاستراتيجية وخصوصًا تلك المبادرات المنبثقة عن رؤية المملكة العربية السعودية الطموحة 2030.