شركة التنمية المتكاملة للتعليم تعلن فتح باب التوظيف للجنسين

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أعلنت شركة التنمية المتكاملة للتعليم والتدريب فتح باب التوظيف (رجال / نساء) لحملة (الدبلوم، البكالوريوس) للعمل في مجال الوظائف (التعليمية، الإدارية، الحراسات الأمنية)، بالمدن التالية (الرياض، ينبع، جدة، الدمام)، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.
– معلمون / معلمات (جميع التخصصات).
– محصل / محصلة.
– سكرتارية.
– أمين مستودع.
– حارس أمن.
– الرياض، ينبع، جدة، الدمام.
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