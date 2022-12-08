شركة التنمية المتكاملة للتعليم تعلن فتح باب التوظيف للجنسين

أعلنت شركة التنمية المتكاملة للتعليم والتدريب فتح باب التوظيف (رجال / نساء) لحملة (الدبلوم، البكالوريوس) للعمل في مجال الوظائف (التعليمية، الإدارية، الحراسات الأمنية)، بالمدن التالية (الرياض، ينبع، جدة، الدمام)، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.