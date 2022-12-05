شركة المطاحن الأولى تطرح 400 فرصة تدريبية بشهادات مُعتمدة

أعلنت شركة المطاحن الأولى التزاماً بدورها الريادي في المسؤولية الاجتماعية وخدمة المجتمع، إطلاق المبادرة المجتمعية الأولى من نوعها (400 فرصة تدريبية) تحت شعار (المخبز السعودي) بالتعاون مع المركز الوطني للمسؤولية الاجتماعية وهيئة فنون الطهي والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (منشآت)، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه.

تفاصيل:

– شهادات مُعتمدة من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.

– تهدف المبادرة إلى تدريب وتأهيل 400 من الشباب السعودي في مهارات صناعة المخبوزات ومشتقاتها، لبناء كوادر وطنية مؤهلة ومستعدة للدخول إلى سوق العمل والمساهمة في تعزيز الاقتصاد السعودي.

– سيوفر البرنامج التدريب النظري والعملي المطلوب للمسجلين، وسيقوم بتأهيلهم لافتتاح وإدارة مشاريع ناجحة ومتخصصة في قطاع المخبوزات، والذي يمثل قطاع حيوي وواعد يشهد إقبالاً متنامياً في المملكة العربية السعودية وحول العالم.

الشروط المطلوبة:

1- أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية أو ابن\ـة مواطنة.

2- العمر 25 – 45 سنة.

3- الالتزام الكامل بأوقات ومواعيد وأماكن التدريب في حال القبول.

4- اجتياز المقابلة الشخصية اللازمة للبرنامج.

المكان المفضل للتدريب:

– الرياض (150 فرصة).

– جده (150 فرصة).

– الدمام (100 فرصة).

موعد التقديم:

– التقديم مُتاح الآن بدأ اليوم الأحد بتاريخ 1444/05/11هـ الموافق 2022/12/05م وينتهي عند الاكتفاء بالعدد المطلوب.

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي: اضغط هنا