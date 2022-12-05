شركة المطاحن الأولى تطرح 400 فرصة تدريبية بشهادات مُعتمدة

مليونيات الإبل تقود لاعب سلة أمريكي لمهرجان الملك عبدالعزيز بدء الحالة المطرية السابعة في 4 مناطق وزير الشؤون الإسلامية: منابر الجمعة كانت لمن لا منبر له المملكة ضمن أفضل أسواق السينما العالمية مسؤول في نيوم: الرؤية السعودية تجعل المستحيل ممكنًا أوبك بلس : خفض إنتاج النفط كان الإجراء الضروري والصحيح لاستقرار السوق منح وسام الملك عبدالعزيز لـ 100 مواطن ومواطنة لتبرعهم بأحد الأعضاء الرئيسة تسجيل 55 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 41 نائبة وزير السياحة: أهداف 2030 السعودية تسير أسرع من المخطط له وظائف شاغرة لدى شركة أرامكو في عدة مجالات
أعلنت شركة المطاحن الأولى التزاماً بدورها الريادي في المسؤولية الاجتماعية وخدمة المجتمع، إطلاق المبادرة المجتمعية الأولى من نوعها (400 فرصة تدريبية) تحت شعار (المخبز السعودي) بالتعاون مع المركز الوطني للمسؤولية الاجتماعية وهيئة فنون الطهي والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (منشآت)، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه.
– شهادات مُعتمدة من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.
– تهدف المبادرة إلى تدريب وتأهيل 400 من الشباب السعودي في مهارات صناعة المخبوزات ومشتقاتها، لبناء كوادر وطنية مؤهلة ومستعدة للدخول إلى سوق العمل والمساهمة في تعزيز الاقتصاد السعودي.
– سيوفر البرنامج التدريب النظري والعملي المطلوب للمسجلين، وسيقوم بتأهيلهم لافتتاح وإدارة مشاريع ناجحة ومتخصصة في قطاع المخبوزات، والذي يمثل قطاع حيوي وواعد يشهد إقبالاً متنامياً في المملكة العربية السعودية وحول العالم.
1- أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية أو ابن\ـة مواطنة.
2- العمر 25 – 45 سنة.
3- الالتزام الكامل بأوقات ومواعيد وأماكن التدريب في حال القبول.
4- اجتياز المقابلة الشخصية اللازمة للبرنامج.
المكان المفضل للتدريب:
– الرياض (150 فرصة).
– جده (150 فرصة).
– الدمام (100 فرصة).
– التقديم مُتاح الآن بدأ اليوم الأحد بتاريخ 1444/05/11هـ الموافق 2022/12/05م وينتهي عند الاكتفاء بالعدد المطلوب.
– من خلال الرابط التالي: اضغط هنا