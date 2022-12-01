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في مجال قطاع السياحة

شركة عسير ستخلق فرصًا وظيفية بالآلاف

2022-12-01 الساعة 10:47
شركة عسير ستخلق فرصًا وظيفية بالآلاف
المواطن - الرياض

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قال الباحث الاقتصادي د. محمد القحطاني: إن حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان تولي اهتمامًا خاصًّا بمنطقة عسير، في إشارة لإطلاق شركة عسير للاستثمار.

وأوضح القحطاني، لبرنامج “نشرة التاسعة” على “قناة الإخبارية”، أن مثل هذه الشركة ستخلق فرصًا وظيفية بالآلاف في مجال قطاع السياحة، وهو قطاع خدمي يستوعب عددًا هائلًا من أبناء وبنات هذه المنطقة، كما سيخلق حالة من التنافس على مستوى المملكة بأعلى مستوى من الجودة والتدريب للاستفادة من قطاع السياحة والبتروكيماويات وغيرها.

شركة عسير

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن صندوق الاستثمارات العامة بالمملكة عن إطلاق شركة عسير للاستثمار كذراع استثمارية للصندوق في منطقة عسير.

ويهدف إطلاق الشركة إلى تحفيز الاستثمارات المحلية والدولية المباشرة لتطوير منطقة عسير، وتحويلها إلى وجهة سياحية عالمية على مدار العام.

وستعمل الشركة على إطلاق فرصٍ متنوعة للمستثمرين المحليين والدوليين في العديد من القطاعات كالسياحة والضيافة، والصحة والرياضة، والتعليم، والأغذية وغيرها من القطاعات الواعدة، بما يسهم في بناء الشراكات مع القطاع الخاص، واستحداث فرص عمل لأبناء المنطقة، إلى جانب إبراز المنظومة السياحية والفرص الاستثمارية التي تتمتع بها منطقة عسير.

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