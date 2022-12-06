شركة ماسك تواجه تحقيقًا بسبب قتل الحيوانات

تواجه شركة نيورالينك للأجهزة الطبية التابعة للملياردير الأمريكي إيلون ماسك تحقيقًا اتحاديًا في مزاعم عن انتهاكات محتملة لحقوق الحيوان، وسط شكاوى من موظفين بالشركة من تسريع التجارب على الحيوانات مما تسبب في نفوق الكثير منها دون داع.

تحقيقات

وقالت وكالة رويترز ومصادر مطلعة على التحقيق وعمليات الشركة، إنه تعكف نيورالينك على تطوير شريحة تزرع في الدماغ تأمل أن تساعد المصابين بالشلل على المشي مرة أخرى فضلًا عن علاج أمراض عصبية أخرى.

وأفاد مصدران مطلعان بأن المفتش العام بوزارة الزراعة بدأ التحقيق الاتحادي، الذي لم ترد أنباء بشأنه من قبل، في الأشهر القليلة الماضية بناء على طلب مدع اتحادي.

انتهاكات

وقال أحد المصدرين إن التحقيق يركز على انتهاكات قانون رعاية الحيوان، الذي يحكم كيفية معاملة الباحثين للحيوانات وإجراء تجارب عليها.

وجاء التحقيق في وقت تتزايد فيه معارضة موظفي نيورالينك لتجاربها على الحيوانات، وشمل ذلك شكاوى تفيد بأن الضغوط التي يمارسها رئيس الشركة التنفيذي ماسك لتسريع الأبحاث قد أدى إلى تجارب فاشلة، وفقًا لمراجعة رويترز لعشرات من وثائق الشركة ومقابلات مع أكثر من 20 موظفًا حاليًا وسابقًا.

فشل تجارب

ويقول الموظفون إن فشل التجارب أدى إلى تكرارها، مما زاد من عدد الحيوانات التي تخضع للتجارب وتقتل بعد ذلك. وتتضمن مستندات الشركة رسائل لم يكشف النقاب عنها مسبقًا وتسجيلات صوتية ورسائل بريد إلكتروني وعروضًا تقديمية وتقارير.

ولم يرد ماسك وغيره من المديرين التنفيذيين في نيورالينك على طلبات التعليق. وفي المقابل رفض متحدث باسم المفتش العام لوزارة الزراعة الأمريكية التعليق.

اللوائح

لا تحدد اللوائح والأنظمة الأمريكية عدد الحيوانات التي يمكن أن تستخدمها الشركات للبحث، مما يفسح المجال أمام العلماء لتحديد موعد وكيفية استخدام الحيوانات في التجارب.

وقتلت الشركة نحو 1500 حيوان، منها أكثر من 280 من الأغنام والخنازير والقرود، بعد تجارب منذ عام 2018، وفقًا للسجلات التي استعرضتها رويترز ومصادر على معرفة مباشرة بتجارب الشركة على الحيوانات. ووصفت المصادر هذا الرقم كتقدير تقريبي لأن الشركة لا تحتفظ بسجلات دقيقة على عدد الحيوانات التي تخضعها لتجارب قبل قتلها. وأجرت نيورالينك تجارب أيضًا على الفئران.