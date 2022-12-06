Icon

الحديث عن أسهم الشركات عقوبته السجن أو الغرامة Icon لبنانية متفاجئة من السعوديين : غلبتونا ما بتناموا Icon أمير تبوك يهدي أصغر متطوع قلمه الخاص Icon جيسيكا ألبا: السعودية بلد رائع وشعبها ودود Icon جزيرة سندالة .. وجهة ساحرة وتجربة عالمية في الضيافة والترفيه Icon مليونيات الإبل تقود لاعب سلة أمريكي لمهرجان الملك عبدالعزيز Icon بدء الحالة المطرية السابعة في 4 مناطق Icon وزير الشؤون الإسلامية: منابر الجمعة كانت لمن لا منبر له Icon المملكة ضمن أفضل أسواق السينما العالمية Icon مسؤول في نيوم: الرؤية السعودية تجعل المستحيل ممكنًا Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

تكنولوجيا
حصاد اليوم
بعدما طورت الشريحة الدماغية

شركة ماسك تواجه تحقيقًا بسبب قتل الحيوانات

2022-12-06 الساعة 9:03
شركة ماسك تواجه تحقيقًا بسبب قتل الحيوانات
المواطن - متابعة

مواضيع ذات علاقة

تواجه شركة نيورالينك للأجهزة الطبية التابعة للملياردير الأمريكي إيلون ماسك تحقيقًا اتحاديًا في مزاعم عن انتهاكات محتملة لحقوق الحيوان، وسط شكاوى من موظفين بالشركة من تسريع التجارب على الحيوانات مما تسبب في نفوق الكثير منها دون داع.

تحقيقات

وقالت وكالة رويترز ومصادر مطلعة على التحقيق وعمليات الشركة، إنه تعكف نيورالينك على تطوير شريحة تزرع في الدماغ تأمل أن تساعد المصابين بالشلل على المشي مرة أخرى فضلًا عن علاج أمراض عصبية أخرى.

قد يهمّك أيضاً
Img

الزراعة العضوية أهميتها وأنواعها

Img

إعلامي بريطاني: أنباء انضمام كريستيانو رونالدو لـ النصر غير صحيحة

وأفاد مصدران مطلعان بأن المفتش العام بوزارة الزراعة بدأ التحقيق الاتحادي، الذي لم ترد أنباء بشأنه من قبل، في الأشهر القليلة الماضية بناء على طلب مدع اتحادي.

انتهاكات

وقال أحد المصدرين إن التحقيق يركز على انتهاكات قانون رعاية الحيوان، الذي يحكم كيفية معاملة الباحثين للحيوانات وإجراء تجارب عليها.

وجاء التحقيق في وقت تتزايد فيه معارضة موظفي نيورالينك لتجاربها على الحيوانات، وشمل ذلك شكاوى تفيد بأن الضغوط التي يمارسها رئيس الشركة التنفيذي ماسك لتسريع الأبحاث قد أدى إلى تجارب فاشلة، وفقًا لمراجعة رويترز لعشرات من وثائق الشركة ومقابلات مع أكثر من 20 موظفًا حاليًا وسابقًا.

فشل تجارب

ويقول الموظفون إن فشل التجارب أدى إلى تكرارها، مما زاد من عدد الحيوانات التي تخضع للتجارب وتقتل بعد ذلك. وتتضمن مستندات الشركة رسائل لم يكشف النقاب عنها مسبقًا وتسجيلات صوتية ورسائل بريد إلكتروني وعروضًا تقديمية وتقارير.

ولم يرد ماسك وغيره من المديرين التنفيذيين في نيورالينك على طلبات التعليق. وفي المقابل رفض متحدث باسم المفتش العام لوزارة الزراعة الأمريكية التعليق.

اللوائح

لا تحدد اللوائح والأنظمة الأمريكية عدد الحيوانات التي يمكن أن تستخدمها الشركات للبحث، مما يفسح المجال أمام العلماء لتحديد موعد وكيفية استخدام الحيوانات في التجارب.

وقتلت الشركة نحو 1500 حيوان، منها أكثر من 280 من الأغنام والخنازير والقرود، بعد تجارب منذ عام 2018، وفقًا للسجلات التي استعرضتها رويترز ومصادر على معرفة مباشرة بتجارب الشركة على الحيوانات. ووصفت المصادر هذا الرقم كتقدير تقريبي لأن الشركة لا تحتفظ بسجلات دقيقة على عدد الحيوانات التي تخضعها لتجارب قبل قتلها. وأجرت نيورالينك تجارب أيضًا على الفئران.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الحصيني يتوقع حالة وسمية سادسة بدءاً من...
السعودية اليوم

الحصيني يتوقع حالة وسمية سادسة بدءاً من...

السعودية اليوم
رحلات لحضور كأس العالم بتكلفة ألف ريال
كأس العالم

رحلات لحضور كأس العالم بتكلفة ألف ريال

كأس العالم
وزير الرياضة يعلق على انتقال رونالدو لنادٍ...
آخر الاخبار

وزير الرياضة يعلق على انتقال رونالدو لنادٍ...

آخر الاخبار
مواجهتان ناريتان بدور الـ16 بين هولندا وأمريكا...
الرياضة

مواجهتان ناريتان بدور الـ16 بين هولندا وأمريكا...

الرياضة
وزير الطاقة: نُتهم أحياناً بصعوبة التفاوض وعلينا...
أخبار رئيسية

وزير الطاقة: نُتهم أحياناً بصعوبة التفاوض وعلينا...

أخبار رئيسية
ماسك يطمئن مستخدمي تويتر بإصلاحات جديدة
تكنولوجيا

ماسك يطمئن مستخدمي تويتر بإصلاحات جديدة

تكنولوجيا
تشكيل مواجهة إنجلترا وويلز الرسمي
الرياضة

تشكيل مواجهة إنجلترا وويلز الرسمي

الرياضة
المرينجي يتجاوز قادش بثنائية بالليجا
الرياضة

المرينجي يتجاوز قادش بثنائية بالليجا

الرياضة