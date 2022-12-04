شركة ياسرف تعلن بدء التسجيل في برنامج التدريب التعاوني

أعلنت شركة ينبع أرامكو سينوبك للتكرير (ياسرف) عن بدء التسجيل ببرنامج التدريب التعاوني للطلبة السعوديين (بكالوريوس ودبلوم) للعام 2023م، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التسجيل الموضحة أدناه.

مسمى البرنامج:

– برنامج ياسرف للتدريب التعاوني 2023م.

الفئة المستهدفة:

– طلبة الدبلوم أو البكالوريوس في مختلف التخصصات (الإدارية والتقنية).

الشروط:

1- ألا يكون المتقدم قد تخرج من جامعته.

2- يجب أن يكون لدى المتقدمين معدل تراكمي لا يقل عن 2.6 من 4 للتخصصات الفنية و 2.8 من 4 للتخصصات غير الفنية أو ما يعادلها.

موعد التقديم:

– يبدأ التقديم بمشيئة الله يوم الأحد بتاريخ 1444/05/10هـ الموافق 2022/12/04م وينتهي التقديم يوم الخميس بتاريخ 1444/05/28هـ الموافق 2022/12/22م.

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي: اضغط هنا