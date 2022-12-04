شركة ياسرف تعلن بدء التسجيل في برنامج التدريب التعاوني

وظائف شاغرة لدى شركة أرامكو في عدة مجالات حساب المواطن يوجه رسالة لموظفي القطاعين العام والخاص الإطاحة بـ 9 متورطين في جرائم كبيرة موجبة للتوقيف مخلة بالشرف والأمانة لا دمج لتطبيق توكلنا في توكلنا خدمات حاليًّا سعود بن سلمان ينعى مفرج بن فيصل أبوثنين تطبيق توكلنا يتيح تحديث البيانات الوظيفية للقطاع العام أو الخاص خطيب المسجد النبوي: التزموا سلوك منهج الحق لحماية المجتمع تقويم التعليم توضح آلية إعلان مواعيد نتائج الاختبارات الرقمية والورقية الحج والعمرة: 4 مسارات رئيسة للتطوع في خدمة ضيوف الرحمن مشاهد خلابة لتدفق سيل وادي سمعة شمال قلوة
– برنامج ياسرف للتدريب التعاوني 2023م.
– طلبة الدبلوم أو البكالوريوس في مختلف التخصصات (الإدارية والتقنية).
1- ألا يكون المتقدم قد تخرج من جامعته.
2- يجب أن يكون لدى المتقدمين معدل تراكمي لا يقل عن 2.6 من 4 للتخصصات الفنية و 2.8 من 4 للتخصصات غير الفنية أو ما يعادلها.
– يبدأ التقديم بمشيئة الله يوم الأحد بتاريخ 1444/05/10هـ الموافق 2022/12/04م وينتهي التقديم يوم الخميس بتاريخ 1444/05/28هـ الموافق 2022/12/22م.
– من خلال الرابط التالي: اضغط هنا