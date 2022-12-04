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لطلبة الدبلوم أو البكالوريوس في مختلف التخصصات

شركة ياسرف تعلن بدء التسجيل في برنامج التدريب التعاوني

2022-12-04 الساعة 9:13
شركة ياسرف تعلن بدء التسجيل في برنامج التدريب التعاوني
المواطن - الرياض

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أعلنت شركة ينبع أرامكو سينوبك للتكرير (ياسرف) عن بدء التسجيل ببرنامج التدريب التعاوني للطلبة السعوديين (بكالوريوس ودبلوم) للعام 2023م، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التسجيل الموضحة أدناه.

مسمى البرنامج:

– برنامج ياسرف للتدريب التعاوني 2023م.

الفئة المستهدفة:

– طلبة الدبلوم أو البكالوريوس في مختلف التخصصات (الإدارية والتقنية).

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الشروط:

1- ألا يكون المتقدم قد تخرج من جامعته.

2- يجب أن يكون لدى المتقدمين معدل تراكمي لا يقل عن 2.6 من 4 للتخصصات الفنية و 2.8 من 4 للتخصصات غير الفنية أو ما يعادلها.

موعد التقديم:

– يبدأ التقديم بمشيئة الله يوم الأحد بتاريخ 1444/05/10هـ الموافق 2022/12/04م وينتهي التقديم يوم الخميس بتاريخ 1444/05/28هـ الموافق 2022/12/22م.

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي: اضغط هنا

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