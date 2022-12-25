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وفقًا لتقديرات المركز الوطني للأرصاد

شرورة تسجل أعلى حرارة والقريات وطريف الأدنى

2022-12-25 الساعة 12:23
شرورة تسجل أعلى حرارة والقريات وطريف الأدنى
المواطن - فريق التحرير

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توقع المركز الوطني للأرصاد، اليوم الأحد، درجات الحرارة الكبرى والصغرى على بعض مدن المملكة، حيث سجلت مدينة “شرورة” أعلى درجة حرارة بـ31 درجة مئوية، فيما سجل كلٌّ من القريات وطريف أدنى درجة حرارة بـ5 مئوية.

درجات الحرارة الكبرى

وذكر مركز الأرصاد عبر حسابه الرسمي على “تويتر”،  أنّ درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم، كالتالي: مكة المكرمة 26 درجة، المدينة المنورة 21 درجة، والرياض 20 درجة، وجدة 27 درجة، والدمام 22 درجة، وأبها 17 درجة، وتبوك 16 درجة.

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وبلغت درجة الحرارة في جازان 30 درجة، وشرورة 31 درجة، وينبع ونجران ووادي الدواسر 25 درجة، والقنفذة 29 درجة، والطائف 18 درجة مئوية والخرج 22 درجة.

درجات الحرارة الصغرى

أما درجات الحرارة الصغرى على بعض المدن، فهي كالتالي: القريات وطريف سجلتا 5 درجات مئوية، والباحة والدوادمي ورفحاء وتبوك والمجمعة وبريدة 8 درجات مئوية، والطائف وحائل 7 درجات.

وبلغت درجة الحرارة في أبها والرياض 10 درجات مئوية، وعرعر وسكاكا 6 درجات مئوية، وينبع 15 درجة، والعلا 10 درجات، والوجه 16 درجة مئوية.

طقس اليوم

ومن جهته، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – بأن تكون السماء غائمة إلى غائمة جزئياً والفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف، حائل، تبوك، المدينة المنورة، مكة المكرمة، الباحة، عسير، جازان ونجران كذلك على الأجزاء الغربية من منطقتي الرياض والقصيم. في حين لا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 18-40كم/ساعة على الجزئيين الشمالي والأوسط وجنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35كم/ساعة على الجزء الجنوبي تصل إلى أكثر من 50 كم/ساعة مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الشمالي والجنوبي, وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى أكثر من مترين ونصف مع تكون السحب الرعدية الممطرة، وحالة البحر متوسط الموج يصل إلى مائج مع تكون السحب الرعدية الممطرة, فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 18-38كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

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