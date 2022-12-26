شروط رفع دعوى ضد المكفول

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أوضح مستشار قانوني حالات رفع الكفيل دعاوى ضد المكفول، حيث أكد أنه يحق للكفيل رفع دعوى ضد المكفول في حال رفضه سداد دينه.
صقر الحربي – محامي ومستشار قانوني: يحق للكفيل رفع دعوى على المكفول في حال رفضه السداد .. ولكن بعد وفاءه بالدين الذي يكفله @lawyersaqer1#برنامج_سيدتي #روتانا_خليجية pic.twitter.com/RqDQTpJJG0
— برنامج سيدتي (@sayyidaty) December 26, 2022
وقال صقر الحربي، محامٍ ومستشار قانوني، في لقاء له مع برنامج سيدتي على قناة روتانا خليجية: إنه يشترط على الكفيل لرفع هذه الدعوى أن يكون بعد أن يسدد دين المكفول.
صقر الحربي – محامي ومستشار قانوني: الاستقطاع من الرواتب لسداد الديون يكون 33% @lawyersaqer1#برنامج_سيدتي #روتانا_خليجية pic.twitter.com/Go7eMLtogK
— برنامج سيدتي (@sayyidaty) December 26, 2022
وأشار الحربي إلى أن الاستقطاع من الرواتب لسداد الديون يكون 33%.
كما وجه نصيحة بتجنب الكفالة خاصة في ظل حلول أخرى للاقتراض مثل الرهن، مشيرًا إلى أن الدين ينتقل للكفيل في حال وفاة المكفول.
من جانب آخر، أوضح الحربي أن الكفيل الغارم هو الكفيل الدائم للقرض، وله شروط معروفة، منها أن يكون موظفًا حكوميًّا أو موظفًا في القطاع الخاص، وألا يكون عليه التزامات مالية.
وتابع: في حال عدم تمكن المكفول من السداد فإن عقوبة السجن لا تطبق على الكفيل الغارم، ولكن يوقف تعامله المالي، ويمنع من السفر، ويستقطع من أمواله لحساب الدائن.
صقر الحربي – محامي ومستشار قانوني: في حال عدم تمكن المكفول للسداد فإن عقوبة السجن موقوفة على الكفيل الغارم ولكن يوقف تعامله المالي ويمنع من السفر ويستقطع من أمواله @lawyersaqer1#برنامج_سيدتي #روتانا_خليجية pic.twitter.com/9dNTy69mf6
— برنامج سيدتي (@sayyidaty) December 26, 2022