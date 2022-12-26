شروط رفع دعوى ضد المكفول

أوضح مستشار قانوني حالات رفع الكفيل دعاوى ضد المكفول، حيث أكد أنه يحق للكفيل رفع دعوى ضد المكفول في حال رفضه سداد دينه.

شروط

وقال صقر الحربي، محامٍ ومستشار قانوني، في لقاء له مع برنامج سيدتي على قناة روتانا خليجية: إنه يشترط على الكفيل لرفع هذه الدعوى أن يكون بعد أن يسدد دين المكفول.

وأشار الحربي إلى أن الاستقطاع من الرواتب لسداد الديون يكون 33%.

كما وجه نصيحة بتجنب الكفالة خاصة في ظل حلول أخرى للاقتراض مثل الرهن، مشيرًا إلى أن الدين ينتقل للكفيل في حال وفاة المكفول.

الكفيل الغارم

من جانب آخر، أوضح الحربي أن الكفيل الغارم هو الكفيل الدائم للقرض، وله شروط معروفة، منها أن يكون موظفًا حكوميًّا أو موظفًا في القطاع الخاص، وألا يكون عليه التزامات مالية.

وتابع: في حال عدم تمكن المكفول من السداد فإن عقوبة السجن لا تطبق على الكفيل الغارم، ولكن يوقف تعامله المالي، ويمنع من السفر، ويستقطع من أمواله لحساب الدائن.