شروط صرف مستحقات الدفعة الواحدة لدى التأمينات

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ذكرت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية شروط صرف مستحقات الدفعة الواحدة.
وقالت المؤسسة ردًّا على استفسارات أحد المواطنين على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، اليوم الثلاثاء: في حال الالتحاق بعمل خاضع لأنظمة التقاعد المدني العسكري وتوفر مدد اشتراك في نظام التأمينات الاجتماعية أقل من 12 شهرًا، يمكنك صرف مستحقات الدفعة الواحدة.
وكشفت المؤسسة، في وقت سابق، عن 4 حالات يتم فيهم صرف تعويض الدفعة الواحدة للمشترك دون انتظار بلوغ سن الستين أو حدوث عجز.
وقال حساب العناية بالعملاء: يحق للمشترك/ المشتركة الذي ترك العمل الخاضع لنظام التأمينات الاجتماعية تسلم تعويض الدفعة الواحدة دون انتظار بلوغ سن الستين أو حدوث عجز وفقًا لعدد من الحالات والتي تتمثل في:
1- المنتقل إلى عمل خاضع لنظام التقاعد المدني أو لنظام التقاعد العسكري وكانت مدة اشتراكه في نظام التأمينات الاجتماعية أقل من سنة.
2- من صدر بحقه حكم أو أمر من صاحب الصلاحية بالسجن مدة 5 سنوات فأكثر وكانت مدة اشتراكه أقل من 120 شهرًا.
3- المشتغل بالأعمال الشاقة أو الضارة بالصحة وفق الشروط المحددة لذلك.
4- من أسقطت عنه الجنسية السعودية.