شقيقة المرشد الإيراني تتبرأ منه

أدانت شقيقة المرشد الإيراني علي خامنئي، حملته القمعية ضد الاحتجاجات في أنحاء إيران، ودعت الحرس الثوري إلى نزع أسلحته، قائلة إنها تأمل أن ترى انتصار الشعب.

وبحسب وكالة رويترز: نشر محمود مرادخاني، نجل السيدة بدري خامنئي، المقيم في فرنسا، رسالتها اليوم الأربعاء على حساب تويتر والتي أردفت فيها أنها تتمنى إسقاط النظام الإيراني.

رسالة موجهة للشعب الإيراني

وانتقدت بدري خامنئي التي تعيش في إيران، شقيقها، المرشد الإيراني، علي خامنئي، ونظامه السياسي وحكمه وحرسه الثوري.

وتابعت: أعتقد أنه من المناسب الآن أن أعلن أنني أعارض أفعال أخي وأعبر عن تعاطفي مع جميع الأمهات اللواتي يعشن على جرائم النظام من عهد الخميني إلى العصر الحالي لعلي خامنئي.

وجاء في الرسالة: على الحرس الثوري والمرتزقة التابعين لعلي خامنئي إلقاء أسلحتهم في أسرع وقت ممكن والانضمام إلى الشعب قبل فوات الأوان.

وأعلنت السيدة بدري أيضًا أنها تتبرأ من شقيقها المرشد الإيراني، علي خامنئي، متابعة: ليست له آذان صاغية ويواصل السير على خطى الخميني في قمع وقتل الأبرياء.

اعتقال ابنة شقيقة المرشد الإيراني

ويُذكر أنه في نوفمبر الماضي اعتقلت السلطات ابنة شقيقة خامنئي، الناشطة فريدة مرادخاني، بعد أن دعت الحكومات الأجنبية إلى قطع جميع العلاقات مع طهران.

السلطات ماضية في حملتها الشرسة

وقالت وكالة رويترز إن السلطات الإيرانية دعت إلى عدم الرحمة بمثيري الشغب والبلطجية والإرهابيين، في إشارة إلى أنهم لا يعتزمون تخفيف حملتهم الشرسة على المعارضة.