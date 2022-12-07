شكاوى من تحميل تطبيق هيا قطر

أعلنت السلطات القطرية عن تدشين تطبيق إلكتروني يسهل على المشجعين القادمين إلى بلادهم تحديد موقع الملاعب بسهولة، بالإضافة إلى تحديد المدينة التي يوجد بها هذا الملعب، نستعرض فيما يلي أبرز ما يتعلق بتطبيق هيا قطر.

هيا قطر

أعلن الاتحاد القطري لكرة القدم تدشين أبلكيشن haya قطر لتمكين المشجعين المحليين والأجانب من مشاهدة مباريات كأس العالم، بالإضافة إلى الحصول على بطاقة هيا قطر.

تحميل التطبيق

يمكن تحميل هذا التطبيق على أجهزة الأيفون والأندرويد بسهولة، حيث إنه متاح بشكل مجاني على متجر جوجل بلاي على متجر آب ستور لحاملي أجهزة الأيفون.

من خلال الخطوات التالية:

من خلال الذهاب إلى متجر آب ستور، ومن ثم كتابة اسم التطبيق في البحث.

سوف يظهر لك التطبيق بشكل مباشر قم بالضغط على كلمة تثبيت.

مميزات تطبيق هيا قطر

يساعدك في الحصول على تذاكر كأس العالم من خلاله

معرفة كافة التفاصيل التي تتعلق بالملاهي التي ستقام فيها المباريات.

يمكنك من دخول الأراضي السعودية حيث أتاحت المملكة لحاملي تلك البطاقات الدخول إلى أراضيها.

لا تحتاج إلى دفع رسوم إضافية.

سهولة استخدامه حيث تم تصميمه بجودة عالية.

متاح للأجهزة التي تعمل بنظام iso.

يمكنك التعرف على جميع الأماكن القطرية مثل الكافيهات، المطاعم بسهولة من خلاله.

شكاوى

بالرغم من عدد المزايا السالف ذكرها، إلا أن بعض المشجعين اشتكوا من عدم قدرتهم على تحميله على هواتفهم، بالإضافة إلى مواجهتهم عدد من المشاكل التقنية.

حيث قال أحد الصحفيين التونسين على موقع تويتر: بعض الراغبين في القدوم إلى قطر يواجهون حاليا صعوبة بالغة في إنزال تطبيق هيّا الذي يسمح لهم بدخول البلد.

وتساءل الصحفي عن أي مساعدة أو معالجة قائلًا: حبّذا لو ينكب الفنيون على معالجة هذا الإشكال حتى تكتمل فرحة هؤلاء في الاستمتاع بكأس العالم هنا في هذالجو البهيج الممتع في قطر، مضيفا: هل من لفتة في هذا الاتجاه؟

ورد عليه أحد الاشخاص قائلًا: الصعوبة الأكبر في إيجاد تذاكر، مع أن الملاعب فيها الكثير من المقاعد الفاضية.

فيما قال آخر: مقدمين على هيا ديسمبر و مفيش رد و البطوله اوشكت على الانتهاء.

واستطرد آخر: لما نملء الاستمارة هيا نصل الى شق المطالبة بكتابة رقم الحساب البنكي ورقم السر هل هذا معقول أم طريقة للنصب؟ لا أرى من داعي للمطالبة بهذه المعلومة لأنها لا تستعمل إلى في حالة الأداء بالبطاقة البنكية في حالة وجود ضمانة الأمان.