شهود عيان يكشفون آخر لحظات غرانت وال قبل وفاته 

قالت شبكة فوكس نيوز، إن الصحفي الأمريكي، غرانت وال، انهار بشكل مفاجئ أثناء تغطيته لكأس العالم من استاد لوسيل القطري خلال مباراة ربع النهائي، وقد كشف المقربون منه آخر ما كان يفعله قبل رحيله.

وقال شاهد عيان إن الصحفي الرياضي الأمريكي كان يمزح مع زملائه قبل دقائق فقط من سقوطه وخلال ذلك كان يعمل على قصة على جهاز اللاب توب الخاص به وكان في حالة جيدة.

وتابعت الشبكة الأمريكية أنه توفي بعد أن مرض فجأة في استاد لوسيل في الدقائق الأخيرة من مباراة ربع نهائي كأس العالم لكرة القدم بين هولندا والأرجنتين أمس الجمعة.

صدمة في عالم الرياضة

وقال الصحفي رافائيل كورس: أنا في حالة صدمة، كنت أجلس بجانبه هذه الليلة، وخلال الـ 4 دقائق من نهاية الوقت الإضافي توفي بشكل صادم، مضيفًا: كان يمزح بشأن أمر ما قرأه على تويتر، ثم تعالت أصوات ضحكاته، وكان ذلك آخر شيء.

وقال متحدث باسم لجنة التخطيط لكأس العالم في قطر، لشبكة فوكس نيوز ديجيتال، إن غرانت تلقى علاجًا طبيًا طارئًا فوريًا في الموقع، ثم تم نقله في سيارة إسعاف إلى مستشفى حمد العام، لكن لم يكن هناك شيء يمكن فعله.

وأصدرت US Soccer بيانًا جاء فيه أن أسرة كرة القدم الأمريكية بأكملها حزينة، وجاء في البيان: يعرف عشاق كرة القدم والصحافة من أعلى مستويات الجودة أنه كان يمكننا دائمًا الاعتماد على غرانت لتقديم قصص ثاقبة ومسلية حول لعبتنا وأبطالها الرئيسيين من الفرق واللاعبين والمدربين والعديد من الشخصيات التي تجعل كرة القدم مختلفة عن أي رياضة.

إعادة جثمان غرانت وال لأمريكا

وتتعاون السلطات القطرية المعنية مع المسؤولين الأمريكيين لإعادة جثمان غرانت وال إلى الولايات المتحدة بما يتوافق مع رغبات أسرته.