صاحب الـ 1000 هدف .. أبرز محطات مسيرة الأسطورة بيليه

فُجع عشاق كرة القدم العالمية، بوفاة الأسطورة بيليه أحد أبرز نجوم كرة القدم البرازيلية، وأحد أشهر اللاعبين في تاريخ كرة القدم حول العالم.

وفارق إدسون أرانتيس دو ناسيمنتو الملقب بـ”بيليه” الحياة مساء اليوم الخميس في مشفى ألبرت أينشتاين في مدينة ساوباولو البرازيلية بعد صراع مع مرض السرطان عن عمر ناهز الـ82 عامًا.

مسيرة بيليه

الجوهرة السمراء بدأ مسيرته في عام 1957 بعمر الـ 17 عامًا حتى عام 1974 مع نادي سانتوس البرازيلي وخلال ما يقرب من 17 سنة، تمكن الجوهرة السمراء من إحراز 757 هدفًا في 831 مباراة في مختلف البطولات مع الفريق البرازيلي، لكن نادي سانتوس أصدر بيانًا أكد فيه أن الجوهرة السمراء سجل 1000 هدف وليس 757.

وفاز الأسطورة البرازيلية الراحلة بالدوري البرازيلي ست مرات، وكوبا ليبرتادوريس مرتين، كما حصد كأس إنتركونتينينتال مرتين وسوبر إنتركونتينينتال مرة وحيدة.

وحصد بيليه، بطولة ساوباولو 10 مرات، وكأس ولاية ساو باولو وريو دي جانيرو أربع مرات.

وأنهى الجوهرة السمراء مسيرته الكروية في نادي نيويورك كوزموس الأمريكي حيث لعب معه لمدة عامين من 1975 حتى 1977، حيث سجل 37 هدفًا في 64 مباراة، وتوج بلقب الدوري الأمريكي مرة وحيدة.

ولعب بيليه مع المنتخب البرازيلي خلال الفترة من 1957 إلى 1971 وسجل 12 هدفًا في 14 مباراة في بطولة كأس العالم، كما يُعد اللاعب الوحيد في تاريخ المونديال الفائز باللقب في 3 مناسبات أعوام 1958 و1962 و1970.