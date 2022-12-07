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خلال فعاليات منتدى الجوف الزراعي الدولي

صاحب المليون شجرة: كان حلماً وأصبح حقيقة

2022-12-07 الساعة 12:26
صاحب المليون شجرة: كان حلماً وأصبح حقيقة
المواطن - فريق التحرير

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أصبح المزارع ناصر الحمد، صاحب مشروع زراعة مليون شجرة بالمملكة، أيقونة للعمل الزراعي والكفاح، فيما يشارك ناصر بتجربته المثيرة في زراعة مليون شجرة زيتون، خلال فعاليات منتدى الجوف الزراعي الدولي الأول.

حلم مليون شجرة

وقال ناصر، في تصريحات تلفزيونية لصباح السعودية: إن مشروعي كان حلماً وأصبح حقيقة بسبب عدد من التشريعات والقوانين والتسهيلات الجديدة.

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وأشار إلى أنه استلهم تنفيذ مشروعه من رؤية المملكة 2030، عبر استقطاب أفضل شبكات الري في العالم مما سهل له زراعة أعداد كبيرة من أشجار الزيتون.

رؤية 2030

وجاء ذلك خلال افتتاح الأمير فيصل بن نواف بن عبد العزيز أمير منطقة الجوف، منتدى الجوف الزراعي الدولي الأول أمس الثلاثاء، بحضور وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي، وذلك بمركز الجوف الحضاري بمدينة سكاكا.

وصرح الأمير فيصل بأن قطاع البيئة والمياه والزراعة يشهد قفزات متطورة ونجاحات مستمرة في ظل دعم واهتمام القيادة الحكيمة، التي قدمت نهضة تنموية شاملة ترجمتها عبر رؤية المملكة 2030 الطموحة والتي أولت القطاع الزراعي كل اهتمام ،و ترجم ذلك من خلال جهود وزارة البيئة والمياه والزراعة للإسهام في تنمية القطاع الزراعي وتعزيز الأمن الغذائي.

سلة غذاء

وأوضح أن منطقة الجوف سلة غذاء المملكة بمنتجاتها الزراعية المميزة التي وصلت إلى درجة تنافسية عالية في الأسواق المحلية والعالمية.

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