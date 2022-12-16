صاعقة رعدية تحيل ليل إحدى المدن الأسترالية نهارًا

وثق فيديو متداول صاعقة رعدية ضربت إحدى المدن الأسترالية لتضيء الظلام الدامس لثوانٍ معدودة.

الصواعق الرعدية

الصواعق عبارة عن شرارة كهربائية تحدث نتيجة للتفريغ الجوي والمرئي للشحنات الموجبة والسالبة، والتي تكون بين السحب بعضها ببعض، أو السحب والأرض، وكما أنها تحدث نتيجة للسحب التراكمية الرعدية الممطرة، وهي غالبُا ما تحدث على المرتفعات.

ونصح المركز الوطني للأرصاد بأنه “في حالات الأمطار والصواعق تجنب استخدام الهواتف المتحركة إلا عند الضرورة القصوى وخاصة أثناء حدوث العواصف الرعدية”.

كيف تتجنب خطر الصواعق ؟

وينصح الخبراء بأنه في حال فاجأت صاعقة الإنسان في الخلاء، يجب الاحتراس من هذا الخطر، عبر منع سريان التيار في الجسم عندما تضرب الصاعقة الأرض بالقرب من الإنسان، وذلك بضم الرجلين فيكون تلامس الرجلين في نقطة واحدة.

ففي منطقة توزيع الجهد الكهربائي الناتج من الصواعق يكون الوقوف بقدمين مضمومين هو أسلم الطرق، ولذلك يجب ضم الرجلين عند حدوث البرق والجلوس القرفصاء (لكيلا يجذب المرء الصاعقة إليه).