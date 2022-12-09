صافرة أرجنتينية تُدير مباراة المغرب والبرتغال

أسند الاتحاد الدولي لكرة القدم، مباراة المغرب والبرتغال في ربع نهائي كأس العالم 2022 إلى الحكم الأرجنتيني فاكوندو تيلو.

مباراة المغرب والبرتغال

وتُقام مباراة المغرب ضد البرتغال غدًا السبت في السادسة مساءً بتوقيت المملكة على ملعب الثمامة.

وكان المنتخب المغربي تأهل لربع نهائي المونديال بعد إقصائه للمنتخب الإسباني، بينما تأهل منتخب البرتغال على حساب المنتخب السويسري.

وسبق للمنتخب المغربي أن تقابل مع المنتخب البرتغالي مرتين في كأس العالم حيث كانت الأولى في كأس العالم 1986 بالمكسيك، وفاز منتخب المغرب بثلاثية لهدف، أما المرة الثانية فكانت في دور المجموعات عام 2018 وفاز المنتخب البرتغالي بهدف دون رد.

مباراتان اليوم في ربع نهائي المونديال

وتنطلق اليوم الجمعة مباريات ربع نهائي مونديال قطر 2022، بمواجهتي “كرواتيا ضد البرازيل” و ” هولندا ضد الأرجنتين”.

المباراة الأولى ستكون بين منتخبي كرواتيا والبرازيل وتنطلق في السادسة مساءً بتوقيت المملكة على ملعب المدينة التعليمية، حيث تُنقل عبر قنوات ALKASS ONE HD , BEIN SPORTS HD, BEIN SPORTS HD 3 MAX, ORTB.