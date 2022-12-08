صافرة إسبانية تدير مواجهة الأرجنتين وهولندا بدور الـ8

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” إسناد الإدارة التحكيمية لمباراة هولندا والأرجنتين في إطار منافسات دور ربع نهائي كأس العالم 2022، المقامة حاليًّا في قطر وتستمر حتى الـ18 من شهر ديسمبر الجاري، إلى الحكم الإسباني ماتيو لاهوز.

الطواحين والأرجنتين

وأكد موقع “إستاد الدوحة” أنه تم تعيين الإسباني ماتيو لاهوز لمباراة هولندا والأرجنتين، والإنجليزي مايكل أوليفر لمباراة البرازيل وكرواتيا في ربع نهائي كأس العالم 2022.

وتأهل منتخب الأرجنتين إلى دور الـ8 بعد الفوز على أستراليا بهدفين مقابل هدف، فيما تأهل منتخب هولندا بعد الفوز على الولايات المتحدة الأمريكية بثلاثية في منافسات دور الـ16 بكأس العالم قطر 2022.