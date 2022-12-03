صافرة سلفادورية تدير مواجهة السنغال وإنجلترا غدًا

عين الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” السلفادوري إيفان بارتون حكمًا لمباراة السنغال وإنجلترا، المقرر إقامتها غدًا الأحد، ضمن منافسات دور الـ16 ببطولة كأس العالم 2022 المقامة حاليًا في قطر.

طاقم التحكيم

ويعاون الحكم السلفادوري بارتون في إدارة مباراة إنجلترا والسنغال كل من مواطنه دافيد موران حكم مساعد أول، الأمريكي كاثرين نيسبيت حكم مساعد ثاني، سعيد مارتينيز من هندوراس حكم رابع، ويتولي الكندري درو فيشر ويعاونه أرماندو فيلاريال من أمريكا، تقنية الفيديو.

مشوار الأسود وإنجلترا

تأهل منتخب السنغال (أسود التيرانجا) إلى دور الـ 16 من بطولة كأس العالم 2022 في قطر، بعدما احتل المركز الثاني في المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط، فيما تأهل منتخب إنجلترا، بعدما احتل المركز الأول في المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط.

واستهل منتخب السنغال مشواره في دور المجموعات بكأس العالم 2022، بالهزيمة أمام هولندا بهدفين نظيفين، ثم فاز على قطر بثلاثة أهداف مقابل هدف، قبل أن يفوز على الإكوادور بهدفين مقابل هدف ليحسم تأشيرة التأهل في المركز الثاني خلف هولندا، ويطيح بالإكوادور خارج البطولة.

بينما بدأ منتخب إنجلترا مشواره في كأس العالم بفوز ضخم على إيران بستة أهداف مقابل هدفين، ثم تعادل مع أمريكا بهدف لكل منهما، قبل أن يفوز على ويلز بثلاثية دون رد، ليتصدر المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط.