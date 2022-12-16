صافرة قطرية تُدير مباراة المغرب وكرواتيا

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم عن تعيين الحكم القطري عبدالرحمن الجاسم، لإدارة مباراة المغرب وكرواتيا في مباراة تحديد صاحب المركز الثالث في نهائيات كأس العالم 2022 بقطر.

وتُقام المباراة غدًا السبت في تمام السادسة مساءً بتوقيت المملكة على ملعب خليفة الدولي.

طاقم تحكيم مباراة المغرب وكرواتيا

ويُعاون الجاسم في إدارة المباراة كل من القطري طالب الماري ومواطنه سعود أحمد، بينما يتولى التشيلي خوليو باسكونان، تقنية الفيديو ويعاونه الهولندي بول فان بوكيل، والبرازيلي برونو بيريز، ويساعدهم الأمريكي أرماندو فياريال.

وسيكون البرازيلي رفائيل كلاوس حكمًا رابعًا في المباراة.

وكان المنتخب الكرواتي، خسر من منتخب الأرجنتين في دور نصف نهائي كأس العالم بثلاثية دون رد يوم الثلاثاء الماضي، بينما خسر المنتخب المغربي أول أمس في دور الـ4 أمام المنتخب الفرنسي بنتيجة هدفين دون رد.