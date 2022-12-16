صافرة قطرية تُدير مباراة المغرب وكرواتيا

الفحوصات الطبية الأولية للتوأم السيامي النيجيري جيدة المها العربي في محمية نيوم لأول مرة منذ قرن السعودية أولاً.. الرياض تُذّكر الجميع بأنها لم ولن تكون تابعة لأحد توقعات لطقس نهاية الأسبوع: اكشتوا نهارًا للكبار والأطفال صندوق الاستثمارات يوفر وظائف في عدة تخصصات أسعار النفط تصل لـ100 دولار في 2023 فيست بالرياض ينطلق بأشهر الأطباق السعودية مقطع مؤثر لمسن سكن الصحراء حزنًا على عقوق أبنائه مباحثات بين خالد بن سلمان ووزير الدفاع البريطاني تُتوج بخطة التعاون الدفاعي حي الخير أكثر الأحياء تداولًا في الصفقات العقارية بالرياض خلال أسبوع
أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم عن تعيين الحكم القطري عبدالرحمن الجاسم، لإدارة مباراة المغرب وكرواتيا في مباراة تحديد صاحب المركز الثالث في نهائيات كأس العالم 2022 بقطر.
وتُقام المباراة غدًا السبت في تمام السادسة مساءً بتوقيت المملكة على ملعب خليفة الدولي.
ويُعاون الجاسم في إدارة المباراة كل من القطري طالب الماري ومواطنه سعود أحمد، بينما يتولى التشيلي خوليو باسكونان، تقنية الفيديو ويعاونه الهولندي بول فان بوكيل، والبرازيلي برونو بيريز، ويساعدهم الأمريكي أرماندو فياريال.
وسيكون البرازيلي رفائيل كلاوس حكمًا رابعًا في المباراة.
وكان المنتخب الكرواتي، خسر من منتخب الأرجنتين في دور نصف نهائي كأس العالم بثلاثية دون رد يوم الثلاثاء الماضي، بينما خسر المنتخب المغربي أول أمس في دور الـ4 أمام المنتخب الفرنسي بنتيجة هدفين دون رد.