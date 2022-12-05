صافرة مكسيكية تدير مواجهة البرتغال وسويسرا غدًا

اختار الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، اليوم الاثنين، المكسيكي سيزار راموس حكمًا لإدارة مباراة البرتغال وسويسرا، المقرر لها مساء غد الثلاثاء، في ختام منافسات الدور ثمن النهائي من مونديال كأس العالم 2022.

غياب أوروبي

يتطلع منتخبا البرتغال وسويسرا لإنهاء غيابهما عن دور الثمانية في نهائيات كأس العالم لكرة القدم، وذلك عندما يلتقيان في تمام الساعة العاشرة من مساء غد الثلاثاء في دور الـ16 في مونديال 2022، المقام حاليًا في قطر.

وابتعد المنتخبان عن دور الثمانية في المونديال لعدة سنوات، لكن الفرصة تبدو مواتية الآن للعودة من جديد إلى هذا الدور، خلال لقاء الفريقين الذي سيجرى على ملعب لوسيل مساء غد الثلاثاء.

لقاءات سابقة

ورغم اللقاءات العديدة التي جرت بين المنتخبين والتي بلغت 25 مباراة على الصعيدين الرسمي والودي، لكن تلك المواجهة ستكون الأولى بين البرتغال وسويسرا في منافسات كأس العالم.

وكانت الأفضلية خلال اللقاءات السابقة لمصلحة المنتخب السويسري، الذي حقق 11 فوزًا، بينما حقق منتخب البرتغال 9 انتصارات وفرض التعادل نفسه على 5 لقاءات.