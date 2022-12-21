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صانعة محتوى مصرية تسأل الفتيات السعوديات عن سر جمالهن

2022-12-21 الساعة 9:13
صانعة محتوى مصرية تسأل الفتيات السعوديات عن سر جمالهن
المواطن - فريق التحرير

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سألت صانعة محتوى مصرية، الفتيات السعوديات عن سر جمالهن

هن الأجمل

وقالت الفتاة المصرية عبر مقطع متداول على موقع تيك توك، قائلة: إن الفتيات السعوديات هن الأجمل في الشرق الأوسط، إن لم يكن في العالم كله.

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وظهرت الفتاة في المقطع وهي تقول، لو أنتي سعودية بتتفرجي عليا، أنا عندي سؤال، وهذا السؤال غير موجه للمصريات. وسألت الفتاة، عن سر جمال السعوديات، قائلة، السعوديات من أحلى البنات في الدنيا، وأنا أريد أن أكون جميلة مثلكن.

وأردفت صانعة المحتوى قائلة: أنا أريد أن أعرف السر، مشيرة إلى أنها تعلم أن هذا الجمال مرتبط بالجينات الوراثية، ولكن هناك tips, tricks وتريد أن تعرفها.

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