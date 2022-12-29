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للتخصصات الإدارية والتقنية والهندسية

صحة الباحة تعلن عن فرص تدريبية عبر برنامج تمهير

2022-12-29 الساعة 11:12
صحة الباحة تعلن عن فرص تدريبية عبر برنامج تمهير
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت الشؤون الصحية بمنطقة الباحة بالتعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) عن فتح باب التقديم على الفرص التدريبية للتخصصات الإدارية والتقنية والهندسية للفترة الثالثة لبرنامج (تمهير)، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه.

الشروط العامة:

1- أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.
2- أن يكون المتقدم أو المتقدمة حاصلًا على درجة الدبلوم أو البكالوريوس فأعلى.
3- ألا يكون المتقدم أو المتقدمة قد سجل في أنظمة التأمينات الاجتماعية أو الخدمة المدنية بأي وظيفة خلال الأشهر الستة السابقة.
4- ألا يكون المتقدم أو المتقدمة قد استفاد من برنامج تمهير سابقاً.

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نبذة عن برنامج (تمهير):

1- هو برنامج تدريب على رأس العمل موجَّه للخريجين والخريجات، ويهدف إلى تدريبهم في المؤسسات الحكومية والشركات المتميزة في القطاع الخاص، ليتمكنوا من اكتساب الخبرات والمهارات اللازمة لإعدادهم وتهيئتهم للمشاركة في سوق العمل.
2- برنامج (تمهير) مُخصص للخريجين والخريجات الحاصلين على درجة الدبلوم أو البكالوريوس أو الماجستير أو الدكتوراه الذين لم يعملوا بأي وظيفة خلال الأشهر الستة الأخيرة.

المكافآت الشهرية والمزايا:

1- لحملة الدبلوم مبلغ (2,000 ريال) شهرياً.
2- لحملة البكالوريوس فما فوق مبلغ (3,000 ريال) شهرياً.
3- تغطية تأمين ضد مخاطر العمل.
4- دورات تدريبية إلكترونية.
5- شهادة خبرة مقدمة من صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) بعد إتمام البرنامج التدريبي.

لمزيد من المعلومات حول (تمهير):

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التفاصيل:
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موعد التقديم:

– يبدأ التقديم بمشيئة الله يوم الخميس بتاريخ 1444/06/05هـ الموافق 2022/12/29م  وينتهي التقديم يوم الخميس بتاريخ 1444/06/12هـ الموافق 2023/01/05م.

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي (ابحث باستخدام اسم المنطقة):
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