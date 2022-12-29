صحة الباحة تعلن عن فرص تدريبية عبر برنامج تمهير

النيابة: إلزام مواطن بإعادة 55 مليون ريال لجنايته على أنشطة السوق المالية متعة وإثارة في مهرجان الرياض للألعاب و”المواطن” توثق بلقطات مميزة نزاهة تباشر قضايا جنائية منها ضابطان وموظفون حصلوا على رشاوى بالآلاف الثلوج تعانق جبال اللوز وتشكل وجهة سياحية لزواره 4 حالات لصرف تعويض الدفعة الواحدة قبل بلوغ الستين حفر الباطن تحت زخات المطر منذ الصباح المملكة المصدر الموثوق والآمن لإمدادات الطاقة إلى العالم فرق إنجاد تعثر على مفقودين بالقرب من مشذوبة بالرياض تأجيل بداية الحصة الأولى إلى التاسعة صباحًا في مدارس تبوك نائب أمير نجران يتفقد وحدات وآليات لواء الملك عبدالعزيز الآلي
أعلنت الشؤون الصحية بمنطقة الباحة بالتعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) عن فتح باب التقديم على الفرص التدريبية للتخصصات الإدارية والتقنية والهندسية للفترة الثالثة لبرنامج (تمهير)، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه.
1- أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.
2- أن يكون المتقدم أو المتقدمة حاصلًا على درجة الدبلوم أو البكالوريوس فأعلى.
3- ألا يكون المتقدم أو المتقدمة قد سجل في أنظمة التأمينات الاجتماعية أو الخدمة المدنية بأي وظيفة خلال الأشهر الستة السابقة.
4- ألا يكون المتقدم أو المتقدمة قد استفاد من برنامج تمهير سابقاً.
1- هو برنامج تدريب على رأس العمل موجَّه للخريجين والخريجات، ويهدف إلى تدريبهم في المؤسسات الحكومية والشركات المتميزة في القطاع الخاص، ليتمكنوا من اكتساب الخبرات والمهارات اللازمة لإعدادهم وتهيئتهم للمشاركة في سوق العمل.
2- برنامج (تمهير) مُخصص للخريجين والخريجات الحاصلين على درجة الدبلوم أو البكالوريوس أو الماجستير أو الدكتوراه الذين لم يعملوا بأي وظيفة خلال الأشهر الستة الأخيرة.
1- لحملة الدبلوم مبلغ (2,000 ريال) شهرياً.
2- لحملة البكالوريوس فما فوق مبلغ (3,000 ريال) شهرياً.
3- تغطية تأمين ضد مخاطر العمل.
4- دورات تدريبية إلكترونية.
5- شهادة خبرة مقدمة من صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) بعد إتمام البرنامج التدريبي.
التفاصيل:
اضغط هنا
– يبدأ التقديم بمشيئة الله يوم الخميس بتاريخ 1444/06/05هـ الموافق 2022/12/29م وينتهي التقديم يوم الخميس بتاريخ 1444/06/12هـ الموافق 2023/01/05م.
– من خلال الرابط التالي (ابحث باستخدام اسم المنطقة):
اضغط هنا