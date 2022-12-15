صحة الحدود الشمالية تفعل العيادة النفسية بالمراكز الصحية

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أعلنت صحة الحدود الشمالية ممثلة بمجمع إرادة والصحة النفسية بعرعر أمس، تفعيل أول عيادة نفسية بمركز صحي العزيزية، حيث تهدف إلى تقديم الاستشارات النفسية، وتحسين الحالة الصحية للمرضى، وتوفير خدمات الإرشاد النفسي، وتسهيل الوصول للخدمات النفسية بالمنطقة.
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اطلاق أول عيادة نفسيه بمركز رعاية صحية اولية ، والبداية من مركز صحي العزيزيه.
وتهدف الخدمة إلى توفير الاستشارات النفسيه للمرضى وتحسين الحالة الصحية لهم
وكذلك توفير خدمات الارشاد النفسي و تسهيل الوصول للخدمات النفسية بالمنطقة. pic.twitter.com/SnCRBVg9pJ
— صحة الحدود الشمالية (@public_arar) December 14, 2022
وأوضح المجمع أنه سيتم تفعيل عيادة نفسية في مركز جنوب الفيصلية، مبينا أنه يُمكن الحصول على موعد للعيادة النفسية في المراكز الصحية، عن طريق برنامج ” موعد” .