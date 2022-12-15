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تهدف لتقديم الاستشارات النفسية وتحسين صحة المرضى

صحة الحدود الشمالية تفعل العيادة النفسية بالمراكز الصحية

2022-12-15 الساعة 12:48
صحة الحدود الشمالية تفعل العيادة النفسية بالمراكز الصحية
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت صحة الحدود الشمالية ممثلة بمجمع إرادة والصحة النفسية بعرعر أمس، تفعيل أول عيادة نفسية بمركز صحي العزيزية، حيث تهدف إلى تقديم الاستشارات النفسية، وتحسين الحالة الصحية للمرضى، وتوفير خدمات الإرشاد النفسي، وتسهيل الوصول للخدمات النفسية بالمنطقة.

طريقة حجز الموعد

وأوضح المجمع أنه سيتم تفعيل عيادة نفسية في مركز جنوب الفيصلية، مبينا أنه يُمكن الحصول على موعد للعيادة النفسية في المراكز الصحية، عن طريق برنامج ” موعد” .

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