صحة الرياض: تدريب 1200 موجه صحي مدرسي

أعلنت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الرياض عن تدريب (1200) موجه وموجهة صحيين بالمدارس على برامج تعزيز الصحة المدرسية، وذلك ضمن فعاليات ملتقى الصحة المدرسية للموجهين الصحيين والموجهات الصحيات، الذي نظمته مؤخراً بالتعاون مع إدارات التعليم ومحافظات المنطقة .

وأوضحت “صحة الرياض” أن هذه الخطوة تأتي في إطار المرحلة الأولى لمشروع تأهيل المرشدين الصحيين بالمدارس بهدف إلى رفع كفاءة الموجهين الصحيين بمدارس المنطقة، والارتقاء بمستوى الخدمة المقدمة للطلاب والطالبات، وتحقيق سلامتهم.

المرحلة الأولى من المشروع

وأضافت بأن المرحلة الأولى من المشروع ركّزت على التعريف بالصحة المدرسية وبرامجها ومكوناتها، إضافة إلى مناقشة الخطة التشغيلية لتنفيذ تلك البرامج بالمدارس.

ونوهت إلى أن المرحلة الثانية تتضمن تنفيذ الدورات وورش العمل في مجالات التثقيف الصحي المدرسي والإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة بالمدارس تفقد البيئة المدرسية لتكون بيئة معززة لصحة الطلاب والطالبات.