صحة الرياض توفر مليوني ريال حفاظاً على المال العام

أكدت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الرياض توفير مبلغ بقيمة 2,193,173 ريالاً لصالح خزينة الدولة من خلال حفاظها على المال العام خلال العام الماضي 1444هـ.

أحكام نهائية في القضايا

وأوضحت مدير إدارة الشؤون القانونية في “صحة الرياض” الأستاذة شادن الصيخان أنه تم إنهاء عدد من القضايا لصالح المديرية ومرافقها خلال 1444هـ وانتهت إلى حفظ مبلغ 2,193,173 ريالاً (مليونين ومائة وثلاثة وتسعين ألفاً ومائة وثلاثة وسبعون ريال).

وأضافت شادن الصيخان أن “صحة الرياض” كسبت أحكاماً نهائية في هذه القضايا.