صحة الرياض تُنفّذ 2018 جولة رقابية للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية

نفّذت صحة الرياض 2018 جولة رقابية على المستشفيات والمراكز الحكومية والمجمعات الطبية، إضافة إلى الصيدليات.

الالتزام بالإجراءات الاحترازية

تم ذلك خلال الفترة من 26/11/2022 إلى 2/12/2022, بهدف التأكد من الالتزام وتطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19) .

زيارة المجمعات الطبية

وشملت الجولات 289 زيارة للمستشفيات الخاصة والعامة (49 مستشفى خاصاً و 240 مستشفى حكومياً) ، و “1729” زيارة للمجمعات الطبية .