صحة الرياض تُنفّذ 2018 جولة رقابية للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية

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نفّذت صحة الرياض 2018 جولة رقابية على المستشفيات والمراكز الحكومية والمجمعات الطبية، إضافة إلى الصيدليات.
تم ذلك خلال الفترة من 26/11/2022 إلى 2/12/2022, بهدف التأكد من الالتزام وتطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19) .
وشملت الجولات 289 زيارة للمستشفيات الخاصة والعامة (49 مستشفى خاصاً و 240 مستشفى حكومياً) ، و “1729” زيارة للمجمعات الطبية .