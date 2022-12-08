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بعد أن تفاجأ بالرد

صحفي عنيد يُعجِّل بمغادرة متحدثة البيت الأبيض للقاعة

2022-12-08 الساعة 11:41
صحفي عنيد يُعجِّل بمغادرة متحدثة البيت الأبيض للقاعة
المواطن - فريق التحرير

غادرت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان بيير، اليوم الخميس، غرفة الإحاطة الإعلامية بعد مشادة مع أحد الصحفيين.

تفاصيل المشادة

وتسبب الصحفي في انفعال المتحدثة باسم البيت الأبيض، قرب نهاية الإحاطة.

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وكان الصحفي يسأل: لماذا من الصعب إعطاء فرصة لطرح سؤال حول القمة الأمريكية الإفريقية.

ومع إصرار الصحفي محاولًا شرح أهمية الموضوع، قاطعته جان بيير قائلة: هذا ليس بالأمر الصعب.

واستمر الصحفي في طلب فرصة طرح سؤال، وردت المتحدثة باسم البيت الأبيض: لكنك لن تدعني أجيب.

وتفاجأ الصحفي بالرد لأنه لم يطرح السؤال بعد، وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض: لقد حاولت، ولم تدعني أجيب، لذلك سيسأل زملاؤك سؤالاً. لقد حاولت حرفياً الإجابة على سؤالك، ولم تسمح لي بذلك.

وبعد ذلك، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان بيير، وداعًا وغادرت غرفة الإحاطة الإعلامية.

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