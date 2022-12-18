صحيفة إسبانية: السعودية أفضل وجهة سياحية بالمستقبل القريب

قالت صحيفة El Debate الإسبانية، إنه من المتوقع أن تكون السعودية أفضل وجهة سياحية في المستقبل القريب، حيث تقوم بانطلاقة مذهلة في تنفيذ خططها في المشاريع الضخمة المعروفة بمصطلح جيجا بروچيكت.

ووصف تقرير الصحيفة المملكة بأنها ماسة خام وأن المشاريع هي من تقوم بصقلها للعالم حتى يرى كنوزها النادرة.

وتابع التقرير: تتشكل المشاريع العملاقة في بلد يمثلها ميسي كسفير للسياحة، وكانت أحدث المشاريع المعلن عنها جزيرة سندالة وقبلها تم الإعلان عن إنشاء واحد من أكبر المطارات على الإطلاق بستة مدارج متوازية وهو مطار الملك سلمان الذي من المتوقع أن يصل إلى 185 مليون مسافر في عام 2050 ويستقبل 3.5 مليون طن من البضائع.

انطلاق مذهل للطموح والرؤية

وأضاف: تعيش الرياض بما يمكن وصفه بأنه انطلاق مذهل للطموح والرؤية السعودية 2030 في مجال السياحة التنافسي والمربح، وهو القطاع الذي سيولد في غضون عشر سنوات وظيفة واحدة من كل ثلاث وظائف يتم إنشاؤها في العالم كما سيرفع آفاقه من الناحية الاقتصادية أيضًا.

السعودية منافس جديد وقوي

واستطرد التقرير: بحلول ذلك التاريخ، تطمح المملكة لاستقبال ما لا يقل عن 100 مليون زائر سنويًا، وذلك في تحول غير مسبوق في تاريخ السياحة.

وتحدثت الصحيفة الإسبانية عن وزير السياحة، أحمد الخطيب، قائلة إنه أحد المحاور الأساسية في نجاح خطط السياحة، مضيفة: استضاف القمة السنوية للمجلس العالمي للسفر والسياحة (WTTC)، وهي أهم منظمة دولية خاصة في هذا القطاع وتجمع اللاعبين الثقال مثل ماريوت هيلتون.

وتابعت: لم يتردد أحد في حضور الحدث في الرياض، وانتبه رجال الأعمال لمنافس جديد وقوي يقدم فرصًا جديدة وواعدة.

وأردفت: استفادت الدولة من الحدث لإظهار التقدم المحرز في خطتها الطموحة لرؤية 2030 والتي تتضمن مشاريع خيالية يتم تنفيذها على أرض الواقع.

واستطرد التقرير: تخصص المملكة مليارات الدولارات لمشاريع سياحية في السنوات القادمة وستكون قادرة على جذب استثمارات أجنبية من أجل تحقيق طموحها لتصبح من بين أفضل خمس وجهات في العالم على المدى القصير.

أكثر من صحراء وشواطئ

وقالت الصحيفة: ليس كل شيء في السعودية عن الصحراء بل تحتوي الدولة على سبعة مواقع تراثية عالمية لليونسكو، وشعاب مرجانية، وشواطئ مياه تنافس المالديف وجبال مغطاة بالثلوج وواحات وتكوينات صخرية شبيهة بالجراند كانيون ومنشآت النبطية على غرار البتراء.

توجد في هذه الأماكن الرائعة إمكانيات رائعة للإقامة والترفيه ومناطق جذب طبيعية وتاريخية، وستكون المشاريع الجديدة مثل أمالا ونيوم والبحر الأحمر والقدية والدرعية نماذج رائعة تعرض سحر السعودية للزوار من جميع أنحاء العالم.