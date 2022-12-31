صحيفة بريطانية: انتصار ساحر لـ الرياضة السعودية في 2022

قالت صحيفة Globe Echo البريطانية إن الرياضة السعودية حققت انتصارًا ساحرًا في عام 2022، ليس بسبب صفقة كريستيانو رونالدو وحدها والتي جاءت في ختام العام، لكن بسبب التحركات والخطوات اللافتة في الشهور الماضية.

استضافة العديد من الأحداث والبطولات

وقال التقرير: مر عام 2022 وسط تسليط المزيد من الأضواء على الرياضة السعودية، وذلك في ظل استضافتها للعديد من الأحداث والبطولات والمنتديات الدولية.

وتابع: وقبل أن يطوي العام صفحته، لفت المنتخب السعودي الانتباه بفوز ساحق على الأرجنتين بطلة المونديال، فقد كان شهر نوفمبر الماضي شهرًا لن ينساه السعوديون بفضل الانتصار التاريخي الذي حققه نجوم المنتخب على ملعب لوسيل بالعاصمة القطرية الدوحة.

وأضاف: كان هذا العام مليئًا بالفعاليات الرياضية الإيجابية سواء البطولات التي استضافتها المملكة أو مشاركة فريقها في الأحداث الخارجية، ذلك بالإضافة إلى التطور الذي شهدته الرياضة السعودية داخليًا وخارجيًا والإنجازات التي تحققت بفضل دعم هائل يتمتع به القطاع.

دعم القيادة ومتابعة ولي العهد

وقال التقرير: استمرت الرياضة السعودية في التمتع بدعم مالي كبير من القيادة ومتابعة مباشرة من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الذي كان حاضرًا في العديد من الفعاليات والبطولات الرياضية مثل كأس السعودية والجولة الرابعة من سباق الفورمولا 1 بالإضافة إلى نزال البحر الأحمر وكأس الملك وحديثه مع بعثة المنتخب وكذلك تفاعله مع الانتصار التاريخي على الأرجنتين في المباراة الافتتاحية.

الألعاب الإلكترونية

يمثل قطاع الألعاب الإلكترونية قطاعًا جديدًا وتريد المملكة أن تكون مركزًا عالميًا في هذا المجال، ويرى ولي العهد أن المملكة تمتلك المؤهلات التي تجعلها رائدة عالميًا وأبرزها طاقة وإبداع الشباب السعودي والذي يُعد محرك الاستراتيجية الوطنية للألعاب والرياضات الإلكترونية التي تلبي تطلعات مجتمع الألعاب محليًا وعالميًا.

وتهدف المملكة للوصول إلى الريادة العالمية من خلال إنتاج أكثر من 30 لعبة تنافسية عالمية في استوديوهات المملكة، والوصول إلى الدول الثلاث الأولى في عدد لاعبي الرياضات الإلكترونية المحترفين.

أولمبياد وطني

وكان أكتوبر الماضي موعد ولادة البطولة التي توقفت بسبب فيروس كورونا لكنها عادت لتكشف عن ولادة نجوم واعدة تتطلع إليها السعودية في المحافل الدولية.

أولمبياد وطني هي الفكرة التي خطط لها ولي العهد لإعطاء أكثر من 6000 رياضي ورياضية فرصة التنافس واحتضان البطولة وصعود منصات التتويج.

وتهدف إلى الارتقاء بالقطاع الرياضي بكافة مكوناته وتعزيزه بالطاقات والمواهب، وقد شهدت دعمًا ماليًا كبيرًا، حيث سيحصل الفائز بالميدالية الذهبية على جائزة مالية قدرها مليون ريال، فيما سيحصل الفائز بالميدالية الفضية على 300 ألف ريال والميدالية البرونزية 100 ألف ريال.

دولة مثالية لرياضة السيارات

وقال تقرير الصحيفة البريطانية: استمرت المملكة في كونها موطنًا مثاليًا لرياضة السيارات من خلال استضافتها للبطولات الكبرى في العام الماضي، مثل رالي داكار أحد أشهر سباقات السيارات حول العالم، وكذلك سباق الفورمولا 1.

واستضافت مدينة نيوم الحالمة سباق إكستريم إي الذي يحمل رسالة توعوية عن الصداقة مع البيئة، وفي الدرعية، استمر سباق الفورمولا إي.

كأس السوبر الإسباني بالرياض

بعد تجربة ناجحة مع كأس السوبر الإسباني والإيطالي الذي استضافته السعودية سابقاً، كان عشاق الرياضة على موعد في يناير الماضي مع كأس السوبر الإسباني للمرة الثانية، بمشاركة أربعة فرق، ريال مدريد، برشلونة، أتلتيكو مدريد وأتلتيكو بلباو.

تروجينا وجهة جديدة للألعاب الشتوية

سيكون لعشاق الرياضة موعد مع وجهة جديدة للألعاب الشتوية في عام 2029، بعد أن شهد العام الماضي فوز تروجينا باستضافة دورة الألعاب الآسيوية الشتوية.

وقال التقرير: تبدو تروجينا وجهة سياحية لا مثيل لها في العالم، حيث طبيعتها الساحرة حاضرة بشكل لا يوصف وستمنح سكانها وزوارها تجارب لا تضاهى.

دعم رياضة المرأة

حظيت الرياضة النسائية في المملكة باهتمام غير مسبوق ودعم مستمر، وتم إطلاق الدوري السعودي للسيدات وخاض المنتخب السعودي للسيدات أول مباراة دولية ودية له، وسيشارك الأخضر للسيدات في البطولة الدولية الودية التي تستضيفها المملكة في يناير المقبل.

وستكون المملكة على موعد لاستضافة حدث مختلف من نوعه يتمثل في بطولة آسيا للسيدات 2026.

كان للرياضة النسائية حضور كبير في الألعاب السعودية التي شهدت ولادة العديد من اللاعبات البطولات اللواتي انتزعن ميداليات في عدد من المباريات المتنوعة.

إنجازات أخرى في الرياضة السعودية

يأتي كل ما سبق بجانب أحداث وفعاليات أخرى مثل سعودي تاور في العلا وشارك فيه 15 فريقًا دوليًا، كما استضافت الرياض أول سباق ماراثون كامل في المملكة ماراثون الرياض، وتم الإعلان عن إنشاء خمسة اتحادات بارالمبية جديدة.

واستضافت المملكة خلال عام 2022 العديد من البطولات والفعاليات الدولية المختلفة مثل نزال البحر الأحمر و بطولة العالم لكرة اليد سوبر جلوب ونهائيات التايكوندو الكبرى بمشاركة 79 دولة من مختلف القارات والجولة العالمية لكرة السلة 3 × 3 وبطولة كأس موسم الدرعية للتنس بمشاركة 12 لاعباً دولياً.

واختتم تقرير الصحيفة البريطانية قائلًا: حققت المملكة انتصارات ساحرة في مجال الرياضة ويتطلع الجميع إلى مستقبل الدولة الآسيوية الرياضي في عام 2023.