صحيفة ليكيب تتوقع تشكيل فرنسا أمام إنجلترا بدور الـ8

أفادت صحيفة ليكيب الفرنسية، اليوم الأربعاء، أن تدريبات المنتخب الفرنسي الأول لكرة القدم، اليوم الأربعاء، توضح اختيار المدير الفني لمنتخب الديوك ديديه ديشامب الإبقاء على التشكيل الذي واجه به منتخب بولندا في دور الـ16 من كأس العالم قطر 2022.

تشكيل الديوك أمام بولندا

حراسة المرمى: لوريس.

خط الدفاع: كوندي، فاران، أوباميكانو، ثيو هيرنانديز.

خط الوسط: جريزمان، تشاوميني، رابيو.

خط الهجوم: ديمبلي، جيرو، مبابي.

بدلاء فرنسا

ألفونس آريولا، كامافينجا، كومان، أكسيل ديساسي، يوسف فوفانا، ماثيو جوندوزي، راندال كولو، إبراهيما كوناتي، مانداندا، بنيامين بافارد، ويليام ساليبا، ماركوس تورام، جوردان فيرتو.

مواجهة من العيار الثقيل تجمع منتخبي فرنسا وإنجلترا في ربع نهائي كأس العالم 2022 بعد تخطي المنتخبين عقبة دور الـ16.