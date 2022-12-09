صحيفة هندية: سندالة جزيرة الأحلام تبهر العالم

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سلطت صحيفة Malayalam الهندية الضوء على جزيرة سندالة التي أعلن عنها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان كأولى وجهات نيوم للسياحة البحرية الفاخرة.
ووصفت الصحيفة، الجزيرة السعودية، بأنها جزيرة الأحلام، مضيفة أنها ستبهر العالم وتصدمه بروعتها عند افتتاح المشروع الرائد للجمهور في عام 2024.
وقال التقرير: تأتي الجزيرة التي تعد جزءًا من مشروع نيوم على ساحل البحر الأحمر كجزء من إطار خطة التحول الشامل السعودية وهي رؤية 2030.
وتابع: تغطي سلسلة الجزر مساحة تقارب 840 ألف متر مربع، ومن المتوقع أن تخلق 3500 فرصة عمل في قطاع السياحة والضيافة وخدمات الترفيه.
واستطرد: جزيرة سندالة ستكون بوابة رئيسية على البحر الأحمر.
ولفت الموقع إلى حديث ولي العهد الأمير محمد بن سلمان حيث قال: هذه لحظة مهمة أخرى لنيوم وخطوة مهمة للبلاد لتحقيق طموحاتها السياحية في ظل رؤية 2030.
ومن المقرر أن تضم الجزيرة الفاخرة نادي لليخوت وثلاثة منتجعات فاخرة ومنتجع صحي وأكثر من 50 علامة تجارية فاخرة و 86 رصيفًا.
وقال الموقع الهندي، إن مساحتها تعادل 4 أضعاف مساحة موناكو، وستشمل الجزيرة الفاخرة أول نادي لليخوت في نيوم في البحر الأحمر، وستصبح واحدة من أكثر المواقع السياحية إثارة وجاذبية في المنطقة.
يمكن للمسافرين تجربة الجمال الحقيقي لنيوم فمن سندالة إلى ذا لاين وتروجينا، يتضمن النهج العام للبناء الرفاهية والتجارب المذهلة والتكنولوجيا المتقدمة.