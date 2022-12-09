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تمثل لحظة محورية لمدينة نيوم

صحيفة هندية: سندالة جزيرة الأحلام تبهر العالم

2022-12-09 الساعة 3:03
صحيفة هندية: سندالة جزيرة الأحلام تبهر العالم
المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

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سلطت صحيفة Malayalam الهندية الضوء على جزيرة سندالة التي أعلن عنها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان كأولى وجهات نيوم للسياحة البحرية الفاخرة.

ووصفت الصحيفة، الجزيرة السعودية، بأنها جزيرة الأحلام، مضيفة أنها ستبهر العالم وتصدمه بروعتها عند افتتاح المشروع الرائد للجمهور في عام 2024.

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صحيفة هندية سندالة جزيرة الأحلام تبهر العالم 

سندالة بوابة رئيسية على البحر الأحمر

وقال التقرير: تأتي الجزيرة التي تعد جزءًا من مشروع نيوم على ساحل البحر الأحمر كجزء من إطار خطة التحول الشامل السعودية وهي رؤية 2030.

وتابع: تغطي سلسلة الجزر مساحة تقارب 840 ألف متر مربع، ومن المتوقع أن تخلق 3500 فرصة عمل في قطاع السياحة والضيافة وخدمات الترفيه.

واستطرد: جزيرة سندالة ستكون بوابة رئيسية على البحر الأحمر.

لحظة محورية أخرى لنيوم

ولفت الموقع إلى حديث ولي العهد الأمير محمد بن سلمان حيث قال: هذه لحظة مهمة أخرى لنيوم وخطوة مهمة للبلاد لتحقيق طموحاتها السياحية في ظل رؤية 2030.

ومن المقرر أن تضم الجزيرة الفاخرة نادي لليخوت وثلاثة منتجعات فاخرة ومنتجع صحي وأكثر من 50 علامة تجارية فاخرة و 86 رصيفًا.

4 أضعاف مساحة موناكو

وقال الموقع الهندي، إن مساحتها تعادل 4 أضعاف مساحة موناكو، وستشمل الجزيرة الفاخرة أول نادي لليخوت في نيوم في البحر الأحمر، وستصبح واحدة من أكثر المواقع السياحية إثارة وجاذبية في المنطقة.

الجمال الحقيقي لنيوم

يمكن للمسافرين تجربة الجمال الحقيقي لنيوم فمن سندالة إلى ذا لاين وتروجينا، يتضمن النهج العام للبناء الرفاهية والتجارب المذهلة والتكنولوجيا المتقدمة.

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