صدمة في البحرين بعد قتل أخ لشقيقه وتسليم نفسه

شهدت البحرين، جريمة مروعة، حيث أقدم شخص على قتل شقيقه طعنًا بعد مشاجرة بينهما، حسبما أفادت، الأربعاء، وزارة الداخلية.

خلافات شخصية

وغردت مديرية شرطة محافظة العاصمة عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة تويتر، قائلة إن مشاجرة بين شقيقين أسفرت عن وفاة أحدهما (38 عاما) جراء طعنه بآلة حادة في منزل بمنطقة جدعلي بسبب خلافات شخصية.

وأفادت وزارة الداخلية عبر تويتر أن الجاني (30 عاما) سلم نفسه للشرطة، هذا وقامت الجهات المختصة باتخاذ إجراءاتها القانونية اللازمة حيال الواقعة.