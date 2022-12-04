صراف آلي جديد يلتقط صورة المستخدم لعرضها مع رصيده!

وثق مقطع فيديو متداول، جهاز صراف آلي حديث في ولاية فلوريدا الأمريكية، يمكنه التقاط صورة الشخص وعرضها مع رصيد حسابه بعد أن يسحب منه.

إمكانيات الجهاز

وظهر هذا الصراف الآلي المسمى بـ”ATM Leaderboard” في معرض “Art Basel” المقام في ميامي بفلوريدا، حيث اصطفت الناس حوله، نظرًا لأنه يستطيع التقاط صورة للشخص الذي يدخل بطاقته ليتم عرضها بجوار رصيد حسابه على الشاشة الكبيرة.

سجل كامل عن المستخدم

وحسب شبكة “سي إن إن” الأمريكية، يحتفظ جهاز الصراف الآلي هذا بسبب الكاميرا الموجودة به، بسجل مستمر لكل شخص يستخدمه وأيضًا كل موقع يتم تثبيته فيه.

وظهر رجل يحتل المركز الأول في لوحة المتصدرين بالجهاز، حيث يمتلك 2.989 مليون دولار في حسابه المصرفي، على الرغم من عدم الكشف عن اسمه بعد.