صعود أسعار الذهب في السوق العالمية

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شهدت أسعار الذهب، اليوم الجمعة، ارتفاعًا مقارنة بالأسعار التي شهدتها خلال المدة الماضية، مدعومة بضعف الدولار.
وصعدت أسعار الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.6 بالمائة إلى 1800.22 دولار للأونصة، كما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بنسبة 0.6 بالمائة إلى 1812.80 دولار.
ومن المقرر أن ينتهي اجتماع الفيدرالي الأمريكي، الذي يستمر يومين في 14 ديسمبر، ومن المتوقع أن يعلن صناع السياسات رفع سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس.