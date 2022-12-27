Icon

الثلوج تعانق جبال اللوز وتشكل وجهة سياحية لزواره Icon 4 حالات لصرف تعويض الدفعة الواحدة قبل بلوغ الستين Icon حفر الباطن تحت زخات المطر منذ الصباح Icon المملكة المصدر الموثوق والآمن لإمدادات الطاقة إلى العالم Icon فرق إنجاد تعثر على مفقودين بالقرب من مشذوبة بالرياض Icon تأجيل بداية الحصة الأولى إلى التاسعة صباحًا في مدارس تبوك Icon نائب أمير نجران يتفقد وحدات وآليات لواء الملك عبدالعزيز الآلي Icon بدء تصاريح المخيمات في أراضي الغطاء النباتي والمتنزهات Icon صورة فضائية.. نصف سماء السعودية مغطاة بالغيوم Icon بدء صرف تعويضات العقارات المحيطة بمشروع الملك سلمان لتوسعة مسجد قباء Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السوق
العالم
حصاد اليوم
84.65 دولار للبرميل

صعود طفيف لأسعار النفط بسبب العواصف الشتوية

2022-12-27 الساعة 8:57
صعود طفيف لأسعار النفط بسبب العواصف الشتوية
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

صعد النفط في معاملات هزيلة الثلاثاء بفعل مخاوف من تأثير عواصف شتوية في أنحاء الولايات المتحدة على اللوجيستيات وإنتاج المواد البترولية والنفط الصخري. وبحلول الساعة 0122 بتوقيت جرينتش زادت العقود الآجلة لخام برنت 73 سنتًا أو 0.9 % إلى 84.65 دولار للبرميل. وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 85 سنتًا أو 1.1% إلى 80.41 دولار للبرميل.

خام برنت

وزاد خام برنت 3.6% الجمعة في حين ارتفع خام غرب تكساس الوسيط 2.7 %. وسجل الخامان أكبر زيادة أسبوعية منذ أكتوبر. وكانت الأسواق في بريطانيا والولايات المتحدة مغلقة أمس الاثنين بسبب عطلة عيد الميلاد.

قد يهمّك أيضاً
Img

الأرصاد ترفع درجة التنبيه إلى تحذير في منطقة مكة المكرمة

Img

وصول أول دفعة من العمالة المنزلية التايلاندية إلى المملكة

وقال كازوهيكو سايتو كبير المحللين في فوجيتومي سيكيورتيز: مخاوف اضطراب الإمدادات بسبب العواصف الشتوية في الولايات المتحدة حفز الشراء، وإن كانت المعاملات هزيلة لأن الكثير من المشاركين في السوق في عطلة.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

لقطات لنفس الأماكن في تبوك مع فارق...
السعودية اليوم

لقطات لنفس الأماكن في تبوك مع فارق...

السعودية اليوم
خالد عبدالعزيز: السنغال منتخب المحترفين وبدون ماني
الرياضة

خالد عبدالعزيز: السنغال منتخب المحترفين وبدون ماني

الرياضة
خطوات تجديد الجواز الإلكتروني عبر أبشر وأسئلة...
السعودية اليوم

خطوات تجديد الجواز الإلكتروني عبر أبشر وأسئلة...

السعودية اليوم
أجواء خلابة في جدة بعد توقف الأمطار
السعودية اليوم

أجواء خلابة في جدة بعد توقف الأمطار

السعودية اليوم
مبابي بعد خسارة مونديال 2022: سنعود
الرياضة

مبابي بعد خسارة مونديال 2022: سنعود

الرياضة
تعليم جدة يودع أكثر من 3.5 مليون...
السعودية اليوم

تعليم جدة يودع أكثر من 3.5 مليون...

السعودية اليوم
حريق في محول محطة لتحويل الكهرباء بالدمام
السعودية اليوم

حريق في محول محطة لتحويل الكهرباء بالدمام

السعودية اليوم
أمر ملكي بترقية وتعيين 14 قاضيًا بديوان...
السعودية اليوم

أمر ملكي بترقية وتعيين 14 قاضيًا بديوان...

السعودية اليوم