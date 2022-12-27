صعود طفيف لأسعار النفط بسبب العواصف الشتوية

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صعد النفط في معاملات هزيلة الثلاثاء بفعل مخاوف من تأثير عواصف شتوية في أنحاء الولايات المتحدة على اللوجيستيات وإنتاج المواد البترولية والنفط الصخري. وبحلول الساعة 0122 بتوقيت جرينتش زادت العقود الآجلة لخام برنت 73 سنتًا أو 0.9 % إلى 84.65 دولار للبرميل. وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 85 سنتًا أو 1.1% إلى 80.41 دولار للبرميل.
وزاد خام برنت 3.6% الجمعة في حين ارتفع خام غرب تكساس الوسيط 2.7 %. وسجل الخامان أكبر زيادة أسبوعية منذ أكتوبر. وكانت الأسواق في بريطانيا والولايات المتحدة مغلقة أمس الاثنين بسبب عطلة عيد الميلاد.
وقال كازوهيكو سايتو كبير المحللين في فوجيتومي سيكيورتيز: مخاوف اضطراب الإمدادات بسبب العواصف الشتوية في الولايات المتحدة حفز الشراء، وإن كانت المعاملات هزيلة لأن الكثير من المشاركين في السوق في عطلة.