صفقات عالمية مرتقبة بدوري روشن بعد رونالدو

نجح نادي النصر في حسم صفقة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو رسميًا، وسط أنباء عن مزيد من الصفقات العالمية لأندية دوري روشن السعودي خلال الفترة المقبلة.

النصر يضم كريستيانو رونالدو

وحسم النصر برئاسة مسلي آل معمر صفقة انتقال كريستيانو رونالدو إلى صفوفه، مساء الجمعة، حيث أعلن عن توقيع العقود معه رسميًا حتى عام 2025، في العاصمة الإسبانية مدريد.

وفور الإعلان عن الصفقة، بدأت أثارها سريعًا، حيث انتعشت حسابات نادي النصر الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، وأصبحت في زيادة مستمرة، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

صفقات عالمية في دوري روشن

ويبدو أن الفترة المقبلة ستشهد مزيد من اللاعبين العالميين إلى دوري روشن السعودي، خاصة أن تواجد كريستيانو رونالدو سيكون عامل جذب كبير لنجوم كرة القدم ووسائل الإعلام العالمية.

وعلق وزير الرياضة، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل عبر حسابه الرسمي على “تويتر”، قائلًا: “سعيد بتواجد أحد أفضل لاعبي العالم لبدء مسيرته الجديدة في السعودية.. مرحباً بك كريستيانو رونالدو في المملكة، وسندعم بقية أنديتنا لصفقات نوعية مع نجوم عالميين قريبًا”.

وفي السياق ذاته، أكد برنامج “أكشن مع وليد”، أن هناك برنامجًا سعوديًا كبيرًا من أجل دعم الأندية بلاعب عالمي، على أن تتحمل وزارة الرياضة الجزء الأكبر من قيمة الصفقة، ولكن الشرط الوحيد أن يكون اللاعب في تصنيف أول 150 لاعباً على مستوى العالم.