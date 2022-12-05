صفقة النصر المرتقبة تضع رونالدو على عرش الرياضيين الأعلى أجرًا

أفادت صحيفة ماركا الإسبانية، أن صفقة انتقال النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لنادي النصر باتت وشيكة مشيرة إلى أن توقيع اللاعب المخضرم مع النادي السعودي، سيتم في بداية يناير المقبل ويستمر العقد لمدة موسمين ونصف.

راتب وإعلانات

الصفقة الضخمة وحال تمامها ستكون واحدة من أكثر الصفقات ربحًا في تاريخ عالم الساحرة المستديرة.

ومن المرجح بحسب صحيفة ماركا الإسبانية، أن يتقاضى كريستيانو رونالدو اللاعب الفائز بجائزة الكرة الذهبية 5 مرات 200 مليون يورو في الموسم الواحد وسيحصل رونالدو على راتب سنوي هائل يشمل مزايا إعلانية كبيرة.

الأعلى عالميًا

ويكفي هذا المبلغ الضخم أن يجعل كريستيانو رونالدو الرياضي الأعلى أجرًا في العالم، وبالمقارنة، يحصل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي على 75 مليون يورو بينما يحصل زميله بالنادي الفرنسي، اللاعب البرازيلي نيمار دا سيلفا على 70 مليون يورو.

ويمتلك رونالدو 701 هدف في مسيرته الاحترافية مع الأندية، سجلها في 951 مباراة رفقة سبورتنج لشبونة ومانشستر يونايتد وريال مدريد ويوفنتوس.

رونالدو وميسي

وفسخ رونالدو عقده مؤخرًا مع مانشستر يونايتد بعد أن دخل في خلافات واسعة عقب تصريحات صحفية للدون انتقد فيها الإدارة والجهاز الفني للنادي الإنجليزي.

وكان الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل آل سعود وزير الرياضة، فتح الباب سابقًا أمام إمكانية ضم رونالدو للدوري السعودي.

وقال وزير الرياضة: “من الذي لن يرغب في أن يلعب رونالدو بدوريه، إنه قدوة للعديد من اللاعبين الشبان، هو وميسي، أتمنى أن أراهما يلعبان في الدوري”.