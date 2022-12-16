صقارة: تعرضت لشلل تام قبل العمل في الأسلحة والصقور

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أوضحت الصقارة منى الخريص، سبب عملها في مجال الأسلحة والصقور، مشيرة إلى إصابتها بمرض السرطان، وتعرضها لشلل تام.
الصقارة السعودية منى الخريص:قد يهمّك أيضاً
عانيت من شلل تام وورم سرطاني وفقدت والدي
هذه المحطات بحياتي كونت شخصيتي..
وانطلقت في مجال الأسلحة والصقور وشاركت كأول امرأة سعودية تشارك في مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور @Cat_l40#MBCinAweek#MBC1 pic.twitter.com/WixcTy1UG1
— في أسبوع MBC (@MBCinaWeek) December 16, 2022
وقالت الخريص في لقاء لها مع قناة إم بي سي: إنها أصيبت بالشلل التام لمدة 3 سنوات ونصف، وفقدت القدرة على الحركة نهائيًّا، ثم أصيبت بورم سرطاني، بالإضافة إلى وفاة والدها.
ولفتت الصقارة منى إلى أن تلك الأزمات التي تعرضت لها وراء اكتسابها صفات مثل الشجاعة والصلابة.
وأوضحت الخريص أنها انطلقت في مجال الأسلحة والبر ثم مجال الصقور، مشيرة إلى أن مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور لم يكن به أي مشاركات نسائية سابقة، لكنها حرصت على المشاركة من أجل وضع بصمة للنساء في هذا المجال.
وأشارت إلى أن أسعار الصقور متباينة، فبعضها غالٍ والبعض متوسط والآخر مقبول، وأنها لديها مربط شخصي خاص بها.
واستطردت: لولا مهرجان الملك عبدالعزيز ما برزت، وما صارت هذه الضجة على دخول المرأة مجال الصقور.
وأكدت الخريص أنها تحرص على إحياء هذا الموروث الشعبي والحفاظ عليه؛ لأنه مرتبط بالهوية والثقافة العربية.