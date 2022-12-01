صندوق الاستثمارات العامة يطلق شركة عسير للاستثمار

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أطلق صندوق الاستثمارات العامة، اليوم الخميس، شركة عسير للاستثمار كذراع استثماري للصندوق في منطقة عسير، وذلك بهدف تحفيز الاستثمارات المحلية والدولية المباشرة لتطوير منطقة عسير، وتحويلها إلى وجهة سياحية عالمية على مدار العام.
نقلت قناة العربية، عن الصندوق، إن الشركة ستعمل على إطلاق فرص متنوعة للمستثمرين المحليين والدوليين في العديد من القطاعات كالسياحة والضيافة، والصحة والرياضة، والتعليم، والأغذية وغيرها من القطاعات الواعدة، بما يسهم في بناء الشراكات مع القطاع الخاص، واستحداث فرص عمل لأبناء المنطقة، إلى جانب إبراز المنظومة السياحية والفرص الاستثمارية التي تتمتع بها منطقة عسير.
بدوره، قال مدير إدارة الاستثمارات المباشرة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بصندوق الاستثمارات العامة، رائد إسماعيل: إن شركة عسير للاستثمار تهدف إلى أن تصبح شركة استثمارية رائدة من خلال استحداث فرص استثمارية واسعة ومتنوعة في منطقة عسير، تبرز طبيعة المنطقة وثقافتها الغنية، وتحافظ على تراثها وتاريخها العريقين، وتحول المنطقة إلى وجهة سياحية جاذبة للزوار من مختلف أنحاء العالم، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.”
يأتي إطلاق شركة عسير للاستثمار تماشياً مع استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة في تحقيق مستهدفات رؤية 2030، وإطلاق قطاعات واعدة بما يسهم في تعزيز مكانة المنطقة والمملكة باعتبارها منظومة جاذبة للاستثمار.