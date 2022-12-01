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كذراع استثماري للصندوق

صندوق الاستثمارات العامة يطلق شركة عسير للاستثمار

2022-12-01 الساعة 7:36
صندوق الاستثمارات العامة يطلق شركة عسير للاستثمار
المواطن - الرياض

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أطلق صندوق الاستثمارات العامة، اليوم الخميس، شركة عسير للاستثمار كذراع استثماري للصندوق في منطقة عسير، وذلك بهدف تحفيز الاستثمارات المحلية والدولية المباشرة لتطوير منطقة عسير، وتحويلها إلى وجهة سياحية عالمية على مدار العام.

فرص متنوعة

نقلت قناة العربية، عن الصندوق، إن الشركة ستعمل على إطلاق فرص متنوعة للمستثمرين المحليين والدوليين في العديد من القطاعات كالسياحة والضيافة، والصحة والرياضة، والتعليم، والأغذية وغيرها من القطاعات الواعدة، بما يسهم في بناء الشراكات مع القطاع الخاص، واستحداث فرص عمل لأبناء المنطقة، إلى جانب إبراز المنظومة السياحية والفرص الاستثمارية التي تتمتع بها منطقة عسير.

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شركة استثمارة رائدة

بدوره، قال مدير إدارة الاستثمارات المباشرة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بصندوق الاستثمارات العامة، رائد إسماعيل: إن شركة عسير للاستثمار تهدف إلى أن تصبح شركة استثمارية رائدة من خلال استحداث فرص استثمارية واسعة ومتنوعة في منطقة عسير، تبرز طبيعة المنطقة وثقافتها الغنية، وتحافظ على تراثها وتاريخها العريقين، وتحول المنطقة إلى وجهة سياحية جاذبة للزوار من مختلف أنحاء العالم، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.”

رؤية 2030

يأتي إطلاق شركة عسير للاستثمار تماشياً مع استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة في تحقيق مستهدفات رؤية 2030، وإطلاق قطاعات واعدة بما يسهم في تعزيز مكانة المنطقة والمملكة باعتبارها منظومة جاذبة للاستثمار.

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