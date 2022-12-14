صندوق الاستثمارات يوفر وظائف في عدة تخصصات

أعلن صندوق الاستثمارات العامة عبر حسابه الرسمي بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn) توفر وظائف في التخصصات الإدارية والتقنية بالرياض، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل الموضحة أدناه.