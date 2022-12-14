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الإدارية والتقنية والقانونية للعلم في الرياض

صندوق الاستثمارات يوفر وظائف في عدة تخصصات

2022-12-14 الساعة 9:58
صندوق الاستثمارات يوفر وظائف في عدة تخصصات
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المواطن - فريق التحرير

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أعلن صندوق الاستثمارات العامة عبر حسابه الرسمي بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn) توفر وظائف في التخصصات الإدارية والتقنية بالرياض، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل الموضحة أدناه.

الوظائف المتاحة:

1- مدير وحدة إدارة التوجيه.
2- خبير شؤون اللجان.
3- خبير التقارير.
4- خبير  إدارة التوجيه.
5- مساعد الملكية الخاصة.
6- مطوّر ذكاء الأعمال.
7- عالم بيانات.

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التخصصات المطلوبة:

– علوم الحاسب.
– الرياضيات.
– الاقتصاد.
– القانون.
– إدارة الأعمال.
– المالية.
– الإدارة العامة.
– أو ما يعادلها.

طريقة التقديم:

– لمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال الرابط التالي (يتطلب إنشاء حساب بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn) قبل التقديم على الوظيفة):
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