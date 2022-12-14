صندوق الاستثمارات يوفر وظائف في عدة تخصصات

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أعلن صندوق الاستثمارات العامة عبر حسابه الرسمي بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn) توفر وظائف في التخصصات الإدارية والتقنية بالرياض، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل الموضحة أدناه.
1- مدير وحدة إدارة التوجيه.
2- خبير شؤون اللجان.
3- خبير التقارير.
4- خبير إدارة التوجيه.
5- مساعد الملكية الخاصة.
6- مطوّر ذكاء الأعمال.
7- عالم بيانات.
– علوم الحاسب.
– الرياضيات.
– الاقتصاد.
– القانون.
– إدارة الأعمال.
– المالية.
– الإدارة العامة.
– أو ما يعادلها.
– لمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال الرابط التالي (يتطلب إنشاء حساب بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn) قبل التقديم على الوظيفة):
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