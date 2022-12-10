صندوق هدف يعلن دورة مجانية مع شهادة إتمام

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أعلن صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) إقامة دورة تدريبية (مجانية) عبر منصة (دروب الإلكترونية) بعنوان (برنامج Excel جداول البيانات)، تهدف إلى تطوير مهاراتك أكثر في برنامج Excel وتعلم كيف تستخدمه بالطريقة الصحيحة، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التسجيل الموضحة أدناه.
– الطلاب.
– الموظفون.
– الباحثون عن العمل.
– مستخدمو أجهزة الحاسب الآلي.
عنوان الدورة:
– برنامج جداول البيانات Excel.
ماذا ستتعلم من الدورة؟
– المفاهيم الأساسية لبرنامج Excel.
مقدمة عن الدورة:
– يعد برنامج Excel أحد برامج جداول البيانات الذي يمكن مستخدميه من إجراء العمليات الرياضية بكل سهولة، وتنظيم البيانات وتقديمها وعرضها بطرق مختلفة.
– أصحاب العمل، موظفو القطاع الخاص، المقبلون على العمل، مستخدمو أجهزة الحاسب الآلي.
– يتطلب الحصول على شهادة إتمام الدورة، اجتياز متطلباتها بنسبة لا تقل عن 70%.
– من خلال الرابط التالي:
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