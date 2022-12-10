Icon

تعاون شامل ومواجهة التحديات المشتركة في البيان الختامي للقمة العربية الصينية Icon ولي العهد: العلاقات العربية الصينية قائمة على التعاون والاحترام المتبادل Icon ولي العهد : المملكة تعتزم تقديم رؤية جديدة لتعزيز تطوير دول الخليج Icon تسجيل 53 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 40 Icon تعاون بين أرامكو وشاندونج الصينية في مشاريع التكرير والبتروكيميائيات Icon ولي العهد والرئيس الصيني في مأدبة عشاء بقصر العوجا Icon “المواطن” توثق لحظة وصول السيامي النيجيري للرياض لإجراء عملية فصل التوأم Icon ولي العهد والرئيس الصيني يعقدان جلسة مباحثات رسمية Icon معهد الخطوط الحديدية يفتح باب التسجيل في برنامج قائد قطار المشاعر المقدسة  Icon مراسم استقبال رسمية للرئيس الصيني في قصر اليمامة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

صندوق هدف يعلن دورة مجانية مع شهادة إتمام

2022-12-10 الساعة 1:02
صندوق هدف يعلن دورة مجانية مع شهادة إتمام
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلن صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) إقامة دورة تدريبية (مجانية) عبر منصة (دروب الإلكترونية) بعنوان (برنامج Excel جداول البيانات)، تهدف إلى تطوير مهاراتك أكثر في برنامج Excel وتعلم كيف تستخدمه بالطريقة الصحيحة، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التسجيل الموضحة أدناه.

الفئة المستهدفة:

– الطلاب.
– الموظفون.
– الباحثون عن العمل.
– مستخدمو أجهزة الحاسب الآلي.

قد يهمّك أيضاً
Img

انفجر بركان سيميرو فرفعت المساجد أصوات التكبيرات

Img

توقعات بهطول أمطار وزخات برد نهاية الأسبوع

عنوان الدورة:

– برنامج جداول البيانات Excel.

ماذا ستتعلم من الدورة؟

– المفاهيم الأساسية لبرنامج Excel.

مقدمة عن الدورة:

– يعد برنامج Excel أحد برامج جداول البيانات الذي يمكن مستخدميه من إجراء العمليات الرياضية بكل سهولة، وتنظيم البيانات وتقديمها وعرضها بطرق مختلفة.

الفئة المستهدفة:

– أصحاب العمل، موظفو القطاع الخاص، المقبلون على العمل، مستخدمو أجهزة الحاسب الآلي.

الشهادة:

– يتطلب الحصول على شهادة إتمام الدورة، اجتياز متطلباتها بنسبة لا تقل عن 70%.

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي:
اضغط هنا

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

مواعيد التسجيل المبكر في جامعة أم القرى
السعودية اليوم

مواعيد التسجيل المبكر في جامعة أم القرى

السعودية اليوم
ولي العهد: ميزانية 2023 تركز على مرحلة...
محمد بن سلمان

ولي العهد: ميزانية 2023 تركز على مرحلة...

محمد بن سلمان
جماهير السعودية أعطت نكهة لبطولة كأس العالم
السعودية اليوم

جماهير السعودية أعطت نكهة لبطولة كأس العالم

السعودية اليوم
العريفي يتحدث عن تفاعل ماسك على تغريدته...
السعودية اليوم

العريفي يتحدث عن تفاعل ماسك على تغريدته...

السعودية اليوم
غداً.. إلزام سائقي الشاحنات بالبطاقة المهنية
السعودية اليوم

غداً.. إلزام سائقي الشاحنات بالبطاقة المهنية

السعودية اليوم
أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم
السوق

أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم

السوق
مشاركة الأخضر بكأس العالم ستبقى في الذاكرة...
حصاد اليوم

مشاركة الأخضر بكأس العالم ستبقى في الذاكرة...

حصاد اليوم
الجهاز المناعي مثل وزارة الدفاع له نقاط...
صحة وطب‎

الجهاز المناعي مثل وزارة الدفاع له نقاط...

صحة وطب‎