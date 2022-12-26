صورة فضائية.. نصف سماء السعودية مغطاة بالغيوم

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أظهرت صورة فضائية نشرتها الجمعية الفلكية في جدة، نصف سماء المملكة مغطاة بالغيوم.
وأوضحت الجمعية أن القمر الصناعي دسكفر التابع لوكالة ناسا التقط صورة للكرة الأرضية أول أمس تظهر نصف سماء المملكة مغطاة بالغيوم.
وتابعت: القمر الصناعي يواجه الأرض وهو في نقطة لاجرانج1 مباشرة بين الأرض والشمس، وهذا المدار يحافظ على القمر الصناعي بحيث لا يحتاج لعملية مناورة مدارية لتصحيح موقعه سوى مرات قليلة خلال عدة سنوات.