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بعد الخروج من دور المجموعات بكأس العالم 2022

صورة مسعود أوزيل تغضب الجماهير الألمانية في قطر

2022-12-02 الساعة 2:30
صورة مسعود أوزيل تغضب الجماهير الألمانية في قطر
المواطن - متابعة

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سادت حالة من الغضب بين الجمهور الألماني في قطر، بعد الخروج المهين لمنتخب الماكينات لثاني نسخة على التوالي من دور المجموعات بكأس العالم، وهذه المرة في مونديال قطر 2022، وجاء غضب المشجعين الألمان بسبب رؤية صورة مسعود أوزيل التي رفعتها الجماهير العربية في المونديال.

حضور مسعود أوزيل

وتصدر نجم كرة القدم اللاعب مسعود أوزيل محركات البحث (مسعود أوزيل)، اليوم الجمعة، بعد أن نشر لاعب المنتخب الألماني السابق، مسعود أوزيل، أمس الخميس، صورة له من ملعب في قطر عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، وذلك بعد أيام على التفاعل الواسع على رفع صور له من قبل جماهير في قطر، ردًا على تكميم لاعبي المنتخب الألماني لأفواههم في احتجاج على حقوق المثليين ومجتمع الـ”LGBTQ+” بمونديال قطر 2022.

أمر رائع

وعلق أوزيل على الصورة التي نشرها على صفحته الرسمية بتويتر، أمس الخميس: “من الرائع أن أكون في قطر من أجل كأس العالم 2022.. شكرًا على حسن الضيافة والتنظيم المثالي – يسعدني دائمًا التواجد هنا. كل التوفيق لقطر فيما تبقى من البطولة إن شاء الله نراكم قريبًا مرة أخرى”.

خروج ألمانيا

ويذكر أن المنتخب الألماني قد خرج من المونديال، أمس الخميس، من الدور الأول، رغم فوزه على المنتخب الكوستاريكي، في مواجهة أقيمت على أرضية استاد البيت، ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات بكأس العالم 2022.

وحل المنتخب الألماني في المركز الثالث على سلم ترتيب المجموعة الخامسة، برصيد 4 نقاط، وبفارق الأهداف عن المنتخب الإسباني، الذي رافق نظيره الياباني إلى الدور الثاني.

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